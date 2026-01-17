Diario de León

Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Sporting de Gijón, minuto a minuto

Cultural Leonesa

Collado (9'), Calero (59')

En directo

2

4

Real Sporting de Gijón

Sporting de Gijón

Otero (11'), Dubasin (15'), Otero (42'), Pablo Vázquez (62')

José Antonio Sánchez Villalobos (Comité Andaluz)

La Cultural domina

Lucas Ribeiro dispara, pero desviado.

Roja al entrenador de la Cultural Ziganda

El técnico culturalista es expulsado por protestar una entrada sobre Iván Calero.

Sustitución en el Sporting de Gijón

Se va Gelabert y salta al césped Justin.

Cambio en la Cultural

Se va Collado y entra Manu Justo.

Uyyyyy Collado!!!

Collado solo delante del portero Yáñez manda el balón alto.

El equipo leonés no se viene abajo

La Cultural sigue atacando la portería de Yáñez.

Uyyyyy Tomás Ribeiro!!!

El defensa central Tomás Ribeiro lanza a puerta y detiene el portero visitante Yáñez.

12.817 aficionados en el Reino de León

La mejor entrada de la temporada con 12.817 seguidores en las gradas.

Amarilla a Perrin

El árbitro amonesta al sportinguista Perrin por entrada sobre Lucas Ribeiro.

GOOOL DEL SPORTING, OBRA DE PABLO VÁZQUEZ

2-4: El exculturalista Pablo Vázquez anota el cuarto gol del Real Sporting de Gijón de cabeza tras botar el cuadro rojiblanco una falta. 

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CALERO PARA LA CULTURAL!!!

2-3: Calero anota de disparo potente.

Primer cambio en el Sporting

Se va del campo Manu Rodríguez y entra Perrin.

Doble amarilla

Ven la cartulina amarilla Lucas Ribeiro y Olivan por encararse mutuamente.

El equipo leonés, muy superior

En estos minutos de la segunda parte, la Cultural merece ya el gol.

Uyyyyy Calero!!!

Calero tira a portería y paradón de Yáñez.

El cuadro culturalista busca reducir ventajas

Calero está a punto de marcar a pase de Lucas Ribeiro.

Juan Otero crea peligro

El sportinguista se cuela por su banda, pero corta la defensa culturalista.

La Cultural achucha

Tres saques de esquina seguidos con una Cultural volcada en el área sportinguista. Diallo en última instancia cabecea alto.

Rodri se duele

El capitán culturalista se recupera tras acción con Juan Otero.

Comienza la segunda parte con doble cambio en la Cultural

Rueda el balón en el segundo acto, con dos cambios en la Cultural: Se quedan en el vestuario Tresaco y Thiago Ojeda y saltan al césped Chacón y Sobrino.

Final de la primera parte con 1-3

El árbitro pita el final de la primera mitad con victoria sportinguista.

Uyyyyy Calero!!!

Calero vuelve a disparar, pero rechaza la defensa sportinguista.

Uyyyyy Tresaco!!!

Tresaco, tras recibir de Calero no acierta a rematar.

Falta sobre Collado

El colegiado señala una falta a favor del equipo culturalista, sin consecuencias.

4 minutos de añadido

El árbitro prolonga 4 minutos la primera parte.

GOOOL DE OTERO PARA EL SPORTING

1-3: Juan Otero marca el tercer gol para el Sporting después de jugada de Corredera para Olivan, que se la pone a Otero para que remate a gol tras pegar primero el balón en el palo izquierdo de Badía. 

Más ataque de Lucas Ribeiro

El brasileño sigue empeñado en desequilibrar por su banda derecha.

La Cultural quiere empatar antes del descanso

Calero y Lucas Ribeiro entran con continuidad.

Calero dispara rozando el larguero

El equipo leonés busca el empate.

Tresaco chuta muy alto

El extremo culturalista dispara desde fuera del área muy elevado.

Media hora de juego

El Sporting se defiende de los ataques culturalistas.

Collado reclama penalti

El delantero de la Cultural pide penalti por un derribo, pero el árbitro ni el VAR lo conceden.

Lesionado Víctor García, entra en su lugar Iván Calero

El lateral derecho culturalista Víctor García no puede seguir y le sustituye el protagonista de la Copa con sus dos goles ante el Athletic Club, Iván Calero.

El dominio corresponde a la Cultural

Sergi Maestre, Thiago Ojeda y Selu Diallo se imponen en la medular.

La banda de Tresaco es un puñal

El futbolista de la Cultural desborda una y otra vez por su extremo zurdo.

La Cultural trata de empatar

Lucas Ribeiro pasa el balón al segundo palo, pero corta el defensa sportinguista Olivan.

Partido muy vivo en el Reino

Dosis de juego muy intenso hacia una y otra área.

GOOOL, SE ADELANTA EL SPORTING DE GIJÓN

1-2: Despiste defensivo de Rodri Suárez al dársela a Juan Otero, que aprovecha Dubasin para anotar el segundo gol para el Sporting.

GOOOL DEL SPORTING DE GIJÓN POR MEDIO DE OTERO

1-1: Responde el Real Sporting de Gijón con el empate de Juan Otero.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DIEGO COLLADO PARA LA CULTURAL!!!

1-0: Tresaco le da medio gol a Diego Collado, que remata a la red de Yáñez.

Dominio alterno

Primeros compases de tanteo, sin un claro dominador en el Reino.

Las aficiones se vuelcan con sus equipos

Las dos hinchadas apoyan a sus respectivos colores con las gradas a reventar.

Uyyyyy!!! Selu Diallo falla la primera ocasión culturalista

Selu Diallo tarda mucho en disparar a las manos de Yáñez el buen servicio de Lucas Ribeiro.

Arranca el partido en el Reino

Ambientazo con el balón en juego. Antes se guardó un minuto de silencio en nombre de Urbano González. Saque de honor a cargo de María Nieves Cañada Gómez, viuda de Quini, además de Tino Aller,  exjugador de la Cultural y del primer equipo del Real Sporting de Gijón.

Los gijoneses se vuelcan con su equipo en un encuentro histórico

La afición asturiana vive un día de fiesta por el casco antiguo de la ciudad leonesa antes del duelo leonés-astur

La previa

Partidazo en el Reino de León. La Cultural Leonesa recibe al Real Sporting de Gijón, que contará con el apoyo de casi un millar de aficionados en las gradas y otros tantos, o incluso más, que pasaron la mañana en el casco antiguo de la ciudad leonesa, en lo que será una fiesta entre dos aficiones que siempre se han caracterizado por su hermanamiento, pese a que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado la declaración de alto riesgo de este duelo leonés-astur.
​Ziganda pone a Tomás Ribeiro como defensa central para suplir al sancionado Barzic, mientras que apuesta por el trivote con Sergi Maestre, Thiago Ojeda y Selu Diallo, con Lucas Ribeiro y Rafa Tresaco en las bandas, además de Diego Collado en punta de ataque.

ALINEACIONES: 

CULTURAL: Badía; Víctor García, Rodri, Tomás Ribeiro, Hinojo; Sergi Maestre, Thiago Ojeda, Selu Diallo, Lucas Ribeiro, Tresaco; y Collado.
REAL SPORTING DE GIJÓN: Yáñez; Rosas, Curbelo, Pablo Vázquez, Olivan; Nacho Martín, Corredera, Manu; Otero, Gelabert y Dubasin.
​ÁRBITRO: José Antonio Sánchez Villalobos (Comité Andaluz).

