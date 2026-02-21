Sigue en directo el partido Leganés-Cultural Leonesa
CD Leganés
En directo
0
0
Cultural Leonesa
La Cultural, muy solida
La Cultural hace su juego con Sergi Maestre y Thiago Ojeda, muy bien en la zona ancha de Buatarque.
Cambio en el Leganés
Falta de Tresaco sobre Rubén Peña y gesto de dolor del futbolista local al echarse mano a la zona del isquio. Se retira al no poder seguir y entra en su lugar Sebastián Figueredo.
La Cultural planta cara al Leganés
El equipo leonés desarrolla un buen partido.
Primer cuarto de hora
No hay movimientos en el marcador.
Calero bota la falta
El extremo culturalista la pone al área, pero el balón acaba en las manos del portero local Soriano.
El árbitro avisa al local Marvel
El jugador local comete una falta muy cerca de su área
Lo intenta Tresaco
El extremo culturalista trata de penetrar, pero le frena la defensa pepinera.
La Cultural no sufre en Butarque
El equipo leonés, muy bien plantado en el campo.
Detiene Badía
Atrapa Edgar Badía el primer balón colgado a su área. No llega al remate Roberto López.
Primer disparo del Leganés
El local Álex Millán chuta fuera.
La Cultural, muy atenta
Al equipo leonés se le ve muy concentrado sobre el campo.
Arranca el partido
Mueve el balón el Leganés.
La previa
La visita de la Cultural a Butarque para medirse al CD Leganés tiene que significar la reacción del cuadro de Ziganda, después de que su equipo haya encadenado nueve jornadas sin conocer la victoria, situándose a tres puntos de la zona de permanencia.
Ziganda sólo piensa en lo que depende de él, en preparar el mejor equipo que pueda con lo que tiene y conseguir los puntos necesarios para que León continúe en el futbol profesional de Segunda División. Lo demás escapa de la zona de influencia del Cuco. Natichu Alvarado y su director deportivo Manzanera tienen esa otra responsabilidad con decisiones que hasta el momento no han sido acertadas.
En el plano deportivo, el técnico navarro ya cuenta para este partido de la jornada 27 de Liga de Segunda División con el lateral Hinojo y el mediocentro Ojeda en el once titular. El serbio Radoja, fichado del mercado del paro, entra en la convocatoria.
ALINEACIONES:
CD LEGANÉS: Soriano; Peña, Lalo, Marvel, Franquesa; Diawara, Melero, Dani Rodríguez, Roberto López, Oscar Plano; y Álex Millán.
CULTURAL: Badía; Víctor García, Barzic, Rodri, Hinojo; Thiago Ojeda, Sergi Maestre. Calero, Tresaco, Chacón; y Raúl Sobrino.
ÁRBITRO: Luis Bestard Servera (Comité Balear).