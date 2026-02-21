Sigue en directo el partido Leganés-Cultural Leonesa

La previa

13:41 21/02/2026

13:41 21/02/2026

La visita de la Cultural a Butarque para medirse al CD Leganés tiene que significar la reacción del cuadro de Ziganda, después de que su equipo haya encadenado nueve jornadas sin conocer la victoria, situándose a tres puntos de la zona de permanencia.

​Ziganda sólo piensa en lo que depende de él, en preparar el mejor equipo que pueda con lo que tiene y conseguir los puntos necesarios para que León continúe en el futbol profesional de Segunda División. Lo demás escapa de la zona de influencia del Cuco. Natichu Alvarado y su director deportivo Manzanera tienen esa otra responsabilidad con decisiones que hasta el momento no han sido acertadas.

En el plano deportivo, el técnico navarro ya cuenta para este partido de la jornada 27 de Liga de Segunda División con el lateral Hinojo y el mediocentro Ojeda en el once titular. El serbio Radoja, fichado del mercado del paro, entra en la convocatoria.