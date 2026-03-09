Sigue en directo el partido Almería-Cultural Leonesa

78' Triple cambio en la Cultural 22:11 09/03/2026 22:11 09/03/2026 Se van Radoja, Diallo y Sobrino ya saltan al césped Bicho, Collado y Manu Justo.

77' GOOOL DE ARRIBAS, EL SEGUNDO GOL DEL ALMERÍA 22:07 09/03/2026 22:13 09/03/2026 2-0: Sergio Arribas hace el segundo gol para su equipo tras acción de Embarba y paradón de Badía. Justo antes, entró Melamed para sustituir a Lopy en el Almería.

75' Rodri evita el segundo 22:06 09/03/2026 22:06 09/03/2026 El central culturalista Rodri saca el balón a córner en una contra de Embarba sobre Miguel de la Fuente.

73' La Cultural porfía por el gol 22:04 09/03/2026 22:04 09/03/2026 Los ataques culturalistas por medio de Selu Diallo y Calero se suceden, pero el empate no llega.

71' Embarba perdona el segundo 22:01 09/03/2026 22:02 09/03/2026 El delantero del Almería dispara con mucho peligro, pero el balón se va fuera.

70' El equipo leonés busca el gol 22:00 09/03/2026 22:00 09/03/2026 La Cultural roba y hace daño al Almería en su área.

68' Uyyyyy Ojeda dispara alto!!! 21:59 09/03/2026 21:59 09/03/2026 Buen disparo de Thiago Ojeda, que se marcha el balón elevado.

67' Uyyyyy Chacón y Selu Diallo!!! 21:58 09/03/2026 21:58 09/03/2026 Combinación entre Chacón y Diallo que detiene el portero local Andrés Fernández.

64' Sustitución en el Almería 21:56 09/03/2026 21:56 09/03/2026 Se marcha Morcillo y salta al césped Embarba.

64' Cambio en la Cultural 21:54 09/03/2026 21:54 09/03/2026 Se va Víctor Moreno y entra al campo Calero.

62' El equipo leonés busca el empate 21:54 09/03/2026 21:54 09/03/2026 Penetraciones culturalistas que no acaban en gol.

60' Víctor Moreno a punto de marcar para la Cultural 21:52 09/03/2026 21:52 09/03/2026 La Cultural ataca por medio de Víctor Moreno que dispara y despeja el portero local Andrés Fernández.

59' Peligro: Víctor Moreno sobre Sobrino 21:50 09/03/2026 21:50 09/03/2026 Una acción entre Víctor Moreno y Sobrino acaba en falta en ataque de Sobrino.

57' Amarilla a Selu Diallo 21:46 09/03/2026 21:47 09/03/2026 El colegiado amonesta a Selu Diallo por protestar.

56' Amarillas para Ojeda y Lopy 21:45 09/03/2026 21:45 09/03/2026 El árbitro amonesta al local Lopy y al culturalista Thiago Ojeda.

50' Uyyyyy Selu Diallo!!! 21:40 09/03/2026 21:41 09/03/2026 Casi llega al balón Diallo en velocidad, pero controla muy mal el cuero y Andrés Fernández llega antes.

48' La Cultural penetra por banda 21:39 09/03/2026 21:39 09/03/2026 Víctor Moreno trata de crea peligro, pero sin llegada clara.

47' El equipo culturalista salta a por el empate 21:36 09/03/2026 21:36 09/03/2026 Los de De la Barrera presionan de nuevo a la defensa local.

46' Comienza la segunda parte 21:34 09/03/2026 21:34 09/03/2026 El Almería toca el balón de centro.

45+1' Final de la primera parte 21:17 09/03/2026 21:17 09/03/2026 El árbitro pita la conclusión del primer acto.

45' El árbitro añade un minuto. 21:16 09/03/2026 21:16 09/03/2026 Un minuto de prolongación.

43' Uyyyyy Sobrino!!! 21:14 09/03/2026 21:14 09/03/2026 Balón largo hacia Sobrino que no llega por poco.

40' Selu Diallo entra fuerte 21:13 09/03/2026 21:13 09/03/2026 Diallo va a por todas en cada acción.

39' Chacón contra la barrera 21:11 09/03/2026 21:11 09/03/2026 Luis Chacón lanza una falta que repele la barrera local.

36' La presión culturalista baja 21:08 09/03/2026 21:09 09/03/2026 El equipo leonés juega pasando el balón por cada una de sus líneas, con presión a la defensa rival, pero no tan agobiante como al principio.

33' Arribas hace daño a la Cultural 21:07 09/03/2026 21:07 09/03/2026 El jugador del Almería busca el segundo, aunque la defensa leonesa cierra muy bien atrás.

30' Media hora de juego 21:01 09/03/2026 21:01 09/03/2026 Sobrino busca el empate, pero Selu Diallo no acierta en el remate.

27' La Cultural planta cara al Almería 21:00 09/03/2026 21:00 09/03/2026 Ojeda y Radoja se hacen con balones en el centro del campo y los llevan a un trabajador Sobrino.

25' Peru y Rodri, bien atrás 20:57 09/03/2026 20:57 09/03/2026 Los centrales culturalistas se muestran en estos momentos contundentes.

24' El conjunto culturalista riñe al rival cada balón 20:56 09/03/2026 20:56 09/03/2026 Intenso el equipo leonés sobre el campo.

22' Leo Baptistao en fuera de juego 20:54 09/03/2026 20:54 09/03/2026 Cuando penetraba Baptistao, lo hacía en fuera de juego.

20' El equipo culturalista, muy activo 20:52 09/03/2026 20:52 09/03/2026 El centro del campo culturalista pelea por todos los balones.

18' Uyyyyy Selu Diallo!!! 20:50 09/03/2026 20:50 09/03/2026 Balón que pone al área Selu Diallo, pero no encuentra rematador.

15' Primer cuarto de hora de juego 20:48 09/03/2026 20:48 09/03/2026 Ojeda y Radoja, muy trabajadores en la recuperación.

14' De la Barrera no para de dar instrucciones 20:46 09/03/2026 20:46 09/03/2026 El entrenador culturalista está muy activo a pie de banquillo.

12' Selu Diallo, muy activo 20:44 09/03/2026 20:44 09/03/2026 El culturalista pretende robar balones muy arriba, que es donde está apretando el equipo leonés.

10' La Cultural crea peligro 20:42 09/03/2026 20:42 09/03/2026 Ojeda a punto de anotar para la Cultural, aunque el árbitro había señalado fuera de juego a instancias del asistente.

6' GOOOL DE SERGIO ARRIBAS PARA EL ALMERÍA 20:38 09/03/2026 21:19 09/03/2026 1-0: Sergio Arribas golpea dentro del área y bate a Badía. Conducción de Lopy, que hablita a Sergio Arribas, que define a la perfección.

4' Domina la Cultural 20:36 09/03/2026 20:36 09/03/2026 El equipo culturalista toma la posesión del balón.

3' La fortaleza en el campo 20:34 09/03/2026 20:34 09/03/2026 El equipo leonés juega hoy con la fuerza.

2' Chacón toca el cuero 20:33 09/03/2026 20:33 09/03/2026 El equipo leonés mueve el balón en la medular.

1' Arranca el partido en Almería Stadium 20:30 09/03/2026 20:31 09/03/2026 Mueve el balón la Cultural.

PREVIA CON REVOLUCIÓN 20:21 09/03/2026 20:30 09/03/2026 El segundo capítulo del efecto De la Barrera en la Cultural Leonesa se ofrece este lunes en el Almería Stadium en el partido que cierra la vigesimonovena jornada de Segunda División. El equipo leonés pretende dar un zarpazo al indiscutible favoritismo del conjunto almeriense, que ha encadenado cuatro victorias y un empate en sus últimos compromisos y que tiene además la opción de encaramarse a la plaza de ascenso directo tras el tropiezo en la presente jornada del Castellón ante la Real Sociedad B (4-2). Cuatro cambios en el equipo leonés con respecto al once frente a la UD Las Palmas. Se caen del equipo titular Barzic, Iván Calero, Sergi Maestre y Lucas Ribeiro, el atacante brasileño por sanción federativa aunque también está lesionado. Da entrada al central leonés Rodri Suárez, Radoja, que debuta con el equipo leonés, Selu Diallo y Rubén Sobrino.