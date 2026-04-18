Sigue en directo el partido entre la Cultural Leonesa y el Córdoba
Cultural Leonesa
En directo
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Córdoba CF
La Cultural con una zona ancha muy poblada
El equipo leonés domina el partido.
Uyyyyy Thiago Ojeda!!!
A punto de marcar el primero Thiago Ojeda para la Cultural, pero despeja el portero visitante Íker Álvarez.
Primeros compases del partido
El equipo culturalista quiere el balón desde el primer minuto.
Arranca el partido
El Córdoba CF saca de centro.
Saque de honor y minuto de silencio
Saque de honor en el Reino de León por el 25 Aniversario de Protección Civil. Se guarda un minuto de silencio por el padre del doctor del club culturalista Salustiano López Contreras.
LA PREVIA
La Cultural Leonesa afronta sin margen de error la cita de este sábado ante un Córdoba sin grandes objetivos, por lo que los hombres de De la Barrera están obligados a sumar una victoria necesaria para aspirar a eludir la zona de descenso en los siete partidos que tiene que disputar hasta el cierre del campeonato de Liga en Segunda División.
ALINEACIONES
CULTURAL: Badía; Fornos, Rodri Suárez, Barzic, Homan; Sergi Maestre, Thiago Ojeda; Iván Calero, Bicho, Diego Collado; y Luis Chacón.
BANQUILLO: Miguel Bañuz (ps), Peru, Satrústegui, Yayo, Manu Justo, Víctor Moreno, Lucas Ribeiro, Tomás Ribeiro, Sobrino, Hinojo y Selu Diallo.
CÓRDOBA CF: Iker Álvarez; Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Alberto del Moral y Requena, Guardiola, Carracedo, Kevin Medina; y Adri Fuentes.
BANQUILLO: Arévalo (ps), Diego Bri, Percan, Théo Zidane, Obolskii, Jacobo González, Xavi Sintes, Dalisson, Pedro Ortiz y Mikel Goti.
ÁRBITRO: Gorka Etayo (Comité Vasco).