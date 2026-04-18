Sigue en directo el partido entre la Cultural Leonesa y el Córdoba

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

4' La Cultural con una zona ancha muy poblada 18:36 18/04/2026 18:36 18/04/2026 El equipo leonés domina el partido.

2' Uyyyyy Thiago Ojeda!!! 18:35 18/04/2026 18:35 18/04/2026 A punto de marcar el primero Thiago Ojeda para la Cultural, pero despeja el portero visitante Íker Álvarez.

1' Primeros compases del partido 18:34 18/04/2026 18:34 18/04/2026 El equipo culturalista quiere el balón desde el primer minuto.

Arranca el partido 18:32 18/04/2026 18:32 18/04/2026 El Córdoba CF saca de centro.

Saque de honor y minuto de silencio 18:31 18/04/2026 18:32 18/04/2026 Saque de honor en el Reino de León por el 25 Aniversario de Protección Civil. Se guarda un minuto de silencio por el padre del doctor del club culturalista Salustiano López Contreras.

LA PREVIA 18:26 18/04/2026 18:26 18/04/2026 La Cultural Leonesa afronta sin margen de error la cita de este sábado ante un Córdoba sin grandes objetivos, por lo que los hombres de De la Barrera están obligados a sumar una victoria necesaria para aspirar a eludir la zona de descenso en los siete partidos que tiene que disputar hasta el cierre del campeonato de Liga en Segunda División.