Sigue el Ponferradina - Córdoba CF, minuto a minuto

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. Desde las cinco de la tarde y con una previsión próxima a los 30 grados Centígrados, SD Ponferradina y Córdoba CF se miden en El Toralín en el partido de ida de semifinales de la fase de ascenso a Segunda División, una mini competición en la que ambos equipos tienen en su haber cuatro ascensos y en la que el cuadro andaluz juega con la ventaja que le da el hecho de haber acabado en mejor posición la Liga regular.

Juanfran da la alternativa en el once por primera vez a Álex Costa, un jugador que llegó en enero para jugar en el filial. Ernesto juega de inicio y también lo hace Yeray, mientras que Ale Díez ocupará el lateral izquierdo ante la ausencia de Andoni López. Nil Jiménez empieza en el banquillo, igual que Longo, Yuri, Dacosta, Josep Cerdà y Pol Llonch.

El Córdoba CF realizó ayer en León su última sesión de entrenamiento antes de viajar a Ponferrada. Con Calderón recuperado, éste es titular en el lateral izquierdo y juegan los once esperados, entre los que está el ex deportivista Kuki Zalazar, pero no Iván Rodríguez ni Adri Castellano.

Alineaciones:

SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto -c-; 17 Carrique, 4 Kevin Sibille, 22 Andújar, 2 Ale Díez; 12 Clavería, 6 Igbekeme; 7 Ernesto Gómez, 9 Borja Valle, 21 Yeray; 27 Álex Costa.

Convocatoria: 3 Nil Jiménez, 5 Longo, 8 Pol Llonch, 10 Yuri, 11 Dacosta, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Josep Cerdà, 15 Leal, 16 Markel Lozano, 18 Brais Abelenda, 20 Lancho, 23 Mángel.

DT: Juanfran García.

Córdoba CF (4-2-3-1): 13 Carlos Marín; 21 Albarrán, 4 Lapeña, 27 Matías Barboza, 3 Calderón; 15 Isma Ruiz, 22 Diarra; 23 Carracedo, 9 Kuki Zalazar, 17 Adilson Mendes; 20 Antonio Casas.

Convocatoria: 1 Lluis Tarrés -ps-, 2 Iván Rodríguez, 5 Adri Castellano, 6 Sala, 7 Kike Márquez, 10 Simo, 11 Leiva, 14 Recio, 18 Carlos García-Die, 19 Toril.

DT: Iván Ania.

Árbitro: David López Jiménez (Cataluña); auxiliares: Jordi Fullá Planas y Oriol Jarit Mesa; cuarto árbitro: Antonio Sánchez Sánchez.

17:36 Córner 38'. Córner para el equipo visitante.

17:35 Amarilla A Antonio Casas. Minuto 34'.

17:34 Nuevo ataque visitante 33'.Prieto salva mano a mano con Carracedo.

17:33 Alto 32'. Tiro alto de Ale Díez.

17:31 La Deportiva lo intenta 31'. Recuperación de Clavería y tiro de Borja Valle que da en un rival y se va a córner.

17:25 Nuevas imágenes Así juega la Deportiva. El equipo local necesita un buen resultado.ANA F. BARREDO Otra jugada del choque en Ponferrada.ANA F. BARREDO La Deportiva intenta controlar el partido.ANA F. BARREDO Otro lance del partido.ANA F. BARREDO

17:24 Sin castigo 24'. El árbitro perdona la amarilla a Adilson.

17:23 Sin oportunidades 22'. Remate forzado y desviado del equipo visitante en el segundo palo. Posteriormente, en el 23', no aprovecha la SDP un contragolpe.

17:23 Amarilla 21'. Para Carrique.

17:20 Tensión máxima Los entrenadores viven el partido con gran intensidad. El partido es vital para ambos equipos.ANA F. BARREDO

17:18 Color del Córdoba La afición andaluza no deja de animar a su equipo. La afición del Córdoba también se hace ver en el campo.ANA F. BARREDO

17:17 Córner 16'. Para la Deportiva. Remate alto de Borja Valle a la mediavuelta.

17:13 Saludo de los entrenadores Ambos técnicos se saludan al inicio del partido. Los técnicos, antes del inicio del partido.ANA F. BARREDO

17:12 Juega el Córdoba 12'. Remate en semifallo de Adilson que atrapa Prieto.

17:09 Gran afición Los aficionados dan color al partido. Gradas de El Toralín.ANA F. BARREDO

17:00 Una afición ilusionada Los aficionados del Bierzo viven el partido con gran ilusión. Otra imagen de la grada.ANA F. BARREDO Silvano, en el partido de esta tarde en El Toralín.ANA F. BARREDO

16:58 Empieza el partido 0'. Arranca el choque.

16:33 ¡Vamos Deportiva! Salen los equipos al campo.