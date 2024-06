Ponferradina-Córdoba: empieza el momento de la verdad

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

En la Deportiva todo es una incógnita tras el anuncio de Juanfran de alineación que va a sorprender. Sin Andoni en el lateral izquierdo, Ale Díez o Nil Jiménez son los principales candidatos a ocupar ese lugar. No se descartan novedades en el once como Yuri, Ernesto o el propio Dacosta, en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda División SD Ponferradina-Córdoba CF, a partir de las 17.00 horas en El Toralín.

El Córdoba CF realizó ayer en León su última sesión de entrenamiento antes de viajar a Ponferrada. Con Calderón recuperado, no parece que el ex deportivista Iván Rodríguez vaya a tener que tomar los mandos del lateral izquierdo. Tampoco es previsible que juegue de salida Adri Castellano, aunque sí podría hacerlo en la mediapunta el tercer ex blanquiazul de la plantilla visitante: Kuki Zalazar, autor de cuatro goles en el campeonato.

Del rival deportivista hay que destacar en su conjunto que fue el mejor visitante de su grupo y a nivel individual al portero Carlos Marín, que dejó el portal a cero en casi la mitad de partidos de la Liga, el poderío físico del mediocentro, que además ha logrado cinco goles, la dirección de juego de Isma Ruiz, las 10 asistencias del extremo diestro Cristian Carracedo y los 14 goles del delantero Antonio Casas. Es un equipo acostumbrado a dominar los partidos.

Los precedentes de este partido son claramente favorables al equipo cordobés. La Deportiva sólo ganó en el primer enfrentamiento, en mayo del 2011, cuando había descendido ya a Segunda División B. Lo hizo por 3-0. Luego vino un 3-5 en la Liga 2012-2013, un 0-1 en la 2013-2014 y un 1-3 en la 2015-2016, en el que fue estreno de Fabri en el banquillo berciano.

Se espera una gran entrada en el estadio y la presencia de cerca de medio centenar de seguidores del conjunto blanquiverde.