Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Racing Club de Ferrol, minuto a minuto

Previa y novedades

20:34 17/01/2026

21:00 17/01/2026

Empieza la 2ª vuelta y la Deportiva repite en casa. Desde las 21.00 horas se mide al Racing Club de Ferrol, un equipo que como el blanquiazul partía en el trío de favoritos al ascenso, pero que ha ido perdiendo terreno con la 1ª plaza, de la que se encuentra ya a 14 puntos. Tras vencer al Ourense CF, la SD Ponferradina busca enlazar por 2ª vez en la Liga dos victorias y salir de puestos de descenso. El encuentro se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Con la ausencia de Andújar por sanción, Ger Nóvoa, que vuelve también de castigo, es la única novedad en la alineación local. A pesar de ensayar esta semana con Xemi en la mediapunta y Keita arriba, Nafti mantiene a Pau Ferrer por detrás de Cortés. También regresa de sanción Eneko Aguilar y Erik Morán podría debutar durante el choque.

El Racing vive su peor momento de la temporada. Lleva tres derrotas seguidas y por 1ª vez en lo que va de Liga se ha caído de los puestos de play off. No obstante, ya le gustaría a la Deportiva estar en el peor momento de la temporada como el que vive su rival. A día de hoy son 10 los puntos a favor del cuadro verde los que marcan la diferencia en la clasificación. Después de muchas semanas en el alambre, Pablo López fue destituido y tras una semana de interinidad de Míchel Alonso, hoy debuta en el banquillo Guillermo Fernández Romo. Tiene las bajas de Migue Leal por sanción y de Tejera y Artetxe por lesión. Cuenta en sus filas con los ex blanquiazules Álvaro Ramón y Raúl Dacosta. La ausencia del primero en el once, igual que la de Zalaya, son las principales sorpresas. El nuevo técnico cambia el 4-1-4-1 de Pablo López por un 4-2-3-1.

Más de 300 seguidores racinguistas estarán en El Toralín.

En el partido de la 1ª vuelta la Deportiva se adelantó con un gol de Andoni López, pero acabó cediendo 2-1.

Pita Antonio Sánchez Sánchez (Comité Extremeño), un madrileño que también dirigió el duelo de la 1ª vuelta. Un triunfo, un empate y 2 derrotas es el balance de la SD Ponferradina con él.

La de hoy es la 15ª visita del Racing a la Deportiva en partido oficial. Ganó las 4 primeras entre 1943 y 1980, pero desde hace casi 46 años no ha vuelto a ganar, sumando 4 empates y ganando la Deportiva en otras 6 ocasiones desde entonces. El último precedente es el 0-0 de agosto del 2017 en 2ª División B.