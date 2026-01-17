Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Racing Club de Ferrol, minuto a minuto
SD Ponferradina
Borja Valle -p- (21'), Cortés (39')
En directo
2
0
Racing C. Ferrol
El Racing lleva ahora el peso del partido.
Se reanuda el choque
Empieza la 2ª parte.
Antón Escobar x Álvaro Peña.
Descanso
SD Ponferradina 2-Racing Club de Ferrol 0.
Tiro de Saúl que salva Prieto.
Amarilla a Undabarrena.
Prolongación
6 minutos más de juego.
Álvaro Peña recibe en el segundo palo y remata cruzado alto por poco.
Gol de la Deportiva
2-0-Córner que bota Andoni, remata de cabeza a la cruceta Jorrín y en el rechace fusila Cortés.
Cambio de juego de Undabarrena a la carrera de Borja Vázquez, controla en carrera, entra en el área y su remate se va al lateral de la red.
Remate centrado flojo de Álvaro Jiménez a las manos de Prieto.
Falta frontal que pone Andoni a la llegada de Jorrín por la derecha éste remata centrado a las manos de Parera.
Centro de Borja Valle desde la derecha al que no llega por poco Pau Ferrer.
Gol de la Deportiva
21-1-0-Borja Valle marca de penalti, a pesar de que Parera le adivinó el lugar del lanzamiento.
VAR
Se está revisando el penalti en el VAR. El árbitro ratifica lo pitado.
Penalti para la Deporitiva
Contragolpe de la Deportiva, Cortés entra en el área y cae tras entrarle un jugador. El árbitro pita penalti.
Remate de Pascu tras recorte en el área y tras salir en posición dudosa que salva con el pie Prieto.
Contragolpe de Andoni, deja a Cortés, entra en el área, recorta y su tiro se va fuera junto al palo.
Perdona Cortés
Contragolpe de Borja Vázquez por la derecha con autopase incluido, la pone en el otro lado al la llegada de Cortés y éste, con todo a favor, remata fuera en el 2º palo.
Salva Ger Nóvoa
la Deportiva defiende con blandura una falta lateral y acaba rematando de semichilena Chema Rodríguez, salvando Ger Nóvoa el 0-1.
Salva Undabarrena el 0-1
Centro pasado desde la izquierda, deja de cabeza Saúl a Pascu en área pequeña y su remate a bocajarro lo salva Undabarrena.
Centro de Pau Ferrer que cabecea desviado Andoni.
Empieza el duelo
Arranca el choque.
Previa y novedades
Empieza la 2ª vuelta y la Deportiva repite en casa. Desde las 21.00 horas se mide al Racing Club de Ferrol, un equipo que como el blanquiazul partía en el trío de favoritos al ascenso, pero que ha ido perdiendo terreno con la 1ª plaza, de la que se encuentra ya a 14 puntos. Tras vencer al Ourense CF, la SD Ponferradina busca enlazar por 2ª vez en la Liga dos victorias y salir de puestos de descenso. El encuentro se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.
Con la ausencia de Andújar por sanción, Ger Nóvoa, que vuelve también de castigo, es la única novedad en la alineación local. A pesar de ensayar esta semana con Xemi en la mediapunta y Keita arriba, Nafti mantiene a Pau Ferrer por detrás de Cortés. También regresa de sanción Eneko Aguilar y Erik Morán podría debutar durante el choque.
El Racing vive su peor momento de la temporada. Lleva tres derrotas seguidas y por 1ª vez en lo que va de Liga se ha caído de los puestos de play off. No obstante, ya le gustaría a la Deportiva estar en el peor momento de la temporada como el que vive su rival. A día de hoy son 10 los puntos a favor del cuadro verde los que marcan la diferencia en la clasificación. Después de muchas semanas en el alambre, Pablo López fue destituido y tras una semana de interinidad de Míchel Alonso, hoy debuta en el banquillo Guillermo Fernández Romo. Tiene las bajas de Migue Leal por sanción y de Tejera y Artetxe por lesión. Cuenta en sus filas con los ex blanquiazules Álvaro Ramón y Raúl Dacosta. La ausencia del primero en el once, igual que la de Zalaya, son las principales sorpresas. El nuevo técnico cambia el 4-1-4-1 de Pablo López por un 4-2-3-1.
Más de 300 seguidores racinguistas estarán en El Toralín.
En el partido de la 1ª vuelta la Deportiva se adelantó con un gol de Andoni López, pero acabó cediendo 2-1.
Pita Antonio Sánchez Sánchez (Comité Extremeño), un madrileño que también dirigió el duelo de la 1ª vuelta. Un triunfo, un empate y 2 derrotas es el balance de la SD Ponferradina con él.
La de hoy es la 15ª visita del Racing a la Deportiva en partido oficial. Ganó las 4 primeras entre 1943 y 1980, pero desde hace casi 46 años no ha vuelto a ganar, sumando 4 empates y ganando la Deportiva en otras 6 ocasiones desde entonces. El último precedente es el 0-0 de agosto del 2017 en 2ª División B.
Alineaciones
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 23 Jorrín, 3 Ger Nóvoa, 5 Undabarrena, 19 Andoni López; 6 Fede San Emeterio, 16 Frimpong; 18 Borja Vázquez, 20 Pau Ferrer, 10 Borja Valle -c-; 9 Cortés.
Convocatoria: 4 Moltenis, 7 Sergio Benito, 8 Eneko Aguilar, 12 Lian dos Santos, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 15 Vasco, 17 Keita, 21 Diego Moreno, 24 Erik Morán, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·Rg. C. Ferrol (4-2-3-1): 1 Parera; 22 Mardones, 3 Édgar Puyol, 12 Chema Rodríguez, 16 Saúl; 8 Gorostidi, 5 Jairo Noriega; 10 Pascu, 23 Álvaro Peña, 11 Raúl Dacosta; 20 Álvaro Giménez.
Convocatoria: 7 Álvaro Juan, 9 Antón Escobar, 13 César -ps-, 15 Zalaya, 17 Álvaro Ramón, 18 David Concha, 21 David Carballo, 24 Azael.
DT: Guillermo Fernández Romo.
·Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (Extremadura); auxiliares: Manuel Muñoz e Iván Gago; cuarto árbitro: Gorka Mazo.