Diario de León

Sigue en directo el partido Arenas de Getxo-Ponferradina

Arenas de Getxo

En directo

0

0

escudo-futbol-ponferradina

Ponferradina

Árbitro: Javier Figueiredo Comesaña (Comité Gallego)

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

Creado:

Actualizado:

Andrés Prieto al suelo

Tienen que salir las asistencias sanitarias para atender al portero de la SD Ponferradina.

Otro córner más para los visitantes

Saca Andoni López. Jugada larga que no puede culminar Xemi en la mejor ocasión de la SD Ponferradina.

Lo intenta Cortés

Lanzamiento del jugador deportivista pero no encuentra la portería local.

Llegada del Arenas

Lo intenta el equipo vasco pero está bien la zaga berciana.

Tercer saque de esquina para la SD Ponferradina

Saca Andoni López pero la jugada se queda en nada.

Falta a Cortés

Balón para la Deportiva. Sigue el empate a cero y con poco peligro por parte de cada equipo.

Poco juego en un campo embarrado

Superado el ecuador de la primera parte poco peligro ante cada una de las áreas. El estado del terreno de juego lo está condicionando todo.

Baja el ritmo

La SD Ponferradina trata de parar el ritmo ante el intento del Arenas de ponerle algo más de presión. 

Disparo de Esquerdo

Lo intenta el jugador deportivista. Pero su lanzamiento sale desviado. La mejor ocasión por ahora de la Ponferradina.

Segundo córner para la SD Ponferradina

Golpea Andoni y lo vuelve a internar. La jugada acaba con el disparo de Cortés que ataja Peña.

Partido muy físico

Las condiciones del terreno de juego obligan a un esfuerzo extra para los jugadores. Se va embarrando poco a poco

Empieza a hacerse con el control la SD Ponferradina

Poco a poco el juego pasa a manos de los bercianos.

La SD Ponferradina se estira

Los de Nafti van poco a poco desperezándose y sacudiéndose el dominio de los locales.

Córner a favor de la SD Ponferradina

Lanza Cortés y un defensa despeja. No puede llegar Borja Valle a rematar el saque.

Otra llegada del Arenas

Mattheus lanza desviado en una nueva llegada de los locales.

Ocasión para el Arenas

Vizcay tuvo la primera para el Arenas que ataja Prieto.

Cambio de última hora

Esquerdo por lugar de San Emeterio.
​San Emeterio calentó y aparecía en el once inicial pero la sensacions no han sido las buenas y no sale en el once inicial.

Comienza el partido en Fadura

La SD Ponferradina inicia el partido en busca de los tres puntos. 

Alineaciones

ARENAS DE GETXO: Anartz Peña; Txus Vizcay, Marcos Fernández, Pau Álvarez, Pablo García, Zabala, Tamir, Verde, Sergio Navarro, Sillero y Mattheus.
​SD PONFERRADINA: Prieto; Ger Nòvoa, Undabarrena, Esquerdo, Cortés, Borja Valle, Koke, Xemi, Frimpong, Borja Vázquez y Andoni López
​ÁRBITRO: Javier Figueiredo Comesaña (Comité Gallego)

tracking