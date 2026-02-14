Sigue en directo el partido Arenas de Getxo-Ponferradina

37 Andrés Prieto al suelo 16:52 14/02/2026 16:52 14/02/2026 Tienen que salir las asistencias sanitarias para atender al portero de la SD Ponferradina.

35 Otro córner más para los visitantes 16:51 14/02/2026 16:51 14/02/2026 Saca Andoni López. Jugada larga que no puede culminar Xemi en la mejor ocasión de la SD Ponferradina.

34 Lo intenta Cortés 16:50 14/02/2026 16:50 14/02/2026 Lanzamiento del jugador deportivista pero no encuentra la portería local.

33 Llegada del Arenas 16:47 14/02/2026 16:47 14/02/2026 Lo intenta el equipo vasco pero está bien la zaga berciana.

29 Tercer saque de esquina para la SD Ponferradina 16:45 14/02/2026 16:45 14/02/2026 Saca Andoni López pero la jugada se queda en nada.

28 Falta a Cortés 16:41 14/02/2026 16:41 14/02/2026 Balón para la Deportiva. Sigue el empate a cero y con poco peligro por parte de cada equipo.

25 Poco juego en un campo embarrado 16:39 14/02/2026 16:47 14/02/2026 Superado el ecuador de la primera parte poco peligro ante cada una de las áreas. El estado del terreno de juego lo está condicionando todo.

22 Baja el ritmo 16:35 14/02/2026 16:35 14/02/2026 La SD Ponferradina trata de parar el ritmo ante el intento del Arenas de ponerle algo más de presión.

18 Disparo de Esquerdo 16:33 14/02/2026 16:33 14/02/2026 Lo intenta el jugador deportivista. Pero su lanzamiento sale desviado. La mejor ocasión por ahora de la Ponferradina.

16 Segundo córner para la SD Ponferradina 16:31 14/02/2026 16:33 14/02/2026 Golpea Andoni y lo vuelve a internar. La jugada acaba con el disparo de Cortés que ataja Peña.

15 Partido muy físico 16:30 14/02/2026 16:33 14/02/2026 Las condiciones del terreno de juego obligan a un esfuerzo extra para los jugadores. Se va embarrando poco a poco

15 Empieza a hacerse con el control la SD Ponferradina 16:26 14/02/2026 16:26 14/02/2026 Poco a poco el juego pasa a manos de los bercianos.

10 La SD Ponferradina se estira 16:24 14/02/2026 16:24 14/02/2026 Los de Nafti van poco a poco desperezándose y sacudiéndose el dominio de los locales.

7 Córner a favor de la SD Ponferradina 16:23 14/02/2026 16:23 14/02/2026 Lanza Cortés y un defensa despeja. No puede llegar Borja Valle a rematar el saque.

7 Otra llegada del Arenas 16:21 14/02/2026 16:21 14/02/2026 Mattheus lanza desviado en una nueva llegada de los locales.

3' Ocasión para el Arenas 16:17 14/02/2026 16:21 14/02/2026 Vizcay tuvo la primera para el Arenas que ataja Prieto.

Cambio de última hora 16:15 14/02/2026 16:19 14/02/2026 Esquerdo por lugar de San Emeterio.

​San Emeterio calentó y aparecía en el once inicial pero la sensacions no han sido las buenas y no sale en el once inicial.

Comienza el partido en Fadura 15:56 14/02/2026 15:56 14/02/2026 La SD Ponferradina inicia el partido en busca de los tres puntos.