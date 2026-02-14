Sigue en directo el partido Arenas de Getxo-Ponferradina
Arenas de Getxo
En directo
0
0
Ponferradina
Andrés Prieto al suelo
Tienen que salir las asistencias sanitarias para atender al portero de la SD Ponferradina.
Otro córner más para los visitantes
Saca Andoni López. Jugada larga que no puede culminar Xemi en la mejor ocasión de la SD Ponferradina.
Lo intenta Cortés
Lanzamiento del jugador deportivista pero no encuentra la portería local.
Llegada del Arenas
Lo intenta el equipo vasco pero está bien la zaga berciana.
Tercer saque de esquina para la SD Ponferradina
Saca Andoni López pero la jugada se queda en nada.
Falta a Cortés
Balón para la Deportiva. Sigue el empate a cero y con poco peligro por parte de cada equipo.
Poco juego en un campo embarrado
Superado el ecuador de la primera parte poco peligro ante cada una de las áreas. El estado del terreno de juego lo está condicionando todo.
Baja el ritmo
La SD Ponferradina trata de parar el ritmo ante el intento del Arenas de ponerle algo más de presión.
Disparo de Esquerdo
Lo intenta el jugador deportivista. Pero su lanzamiento sale desviado. La mejor ocasión por ahora de la Ponferradina.
Segundo córner para la SD Ponferradina
Golpea Andoni y lo vuelve a internar. La jugada acaba con el disparo de Cortés que ataja Peña.
Partido muy físico
Las condiciones del terreno de juego obligan a un esfuerzo extra para los jugadores. Se va embarrando poco a poco
Empieza a hacerse con el control la SD Ponferradina
Poco a poco el juego pasa a manos de los bercianos.
La SD Ponferradina se estira
Los de Nafti van poco a poco desperezándose y sacudiéndose el dominio de los locales.
Córner a favor de la SD Ponferradina
Lanza Cortés y un defensa despeja. No puede llegar Borja Valle a rematar el saque.
Otra llegada del Arenas
Mattheus lanza desviado en una nueva llegada de los locales.
Ocasión para el Arenas
Vizcay tuvo la primera para el Arenas que ataja Prieto.
Cambio de última hora
Esquerdo por lugar de San Emeterio.
San Emeterio calentó y aparecía en el once inicial pero la sensacions no han sido las buenas y no sale en el once inicial.
Comienza el partido en Fadura
La SD Ponferradina inicia el partido en busca de los tres puntos.
Alineaciones
ARENAS DE GETXO: Anartz Peña; Txus Vizcay, Marcos Fernández, Pau Álvarez, Pablo García, Zabala, Tamir, Verde, Sergio Navarro, Sillero y Mattheus.
SD PONFERRADINA: Prieto; Ger Nòvoa, Undabarrena, Esquerdo, Cortés, Borja Valle, Koke, Xemi, Frimpong, Borja Vázquez y Andoni López
ÁRBITRO: Javier Figueiredo Comesaña (Comité Gallego)