Sigue en directo el partido Ourense CF-SD Ponferradina
Ourense CF
Descanso
0
0
SD Ponferradina
Descanso
Ourense CF 0-SD Ponferradina 0.
Centro cerrado que atrapa Prieto.
Prolongación
Se disputarán 3 minutos más.
Remate que bloquea un jugador deportivista y se va a córner.
Centro de Andoni que atrapa Álvaro Ratón.
Primer remate local
Cabezazo alto de Adri Pérez en un córner.
El equipo local juega con un 4-4-2.
Vuelve a perdonar Calderón
Centro de Borja Vázquez y Calderón a bocajarro en área pequeña manda alto.
Andoni empalma alto un rechace.
Atendido Prieto de un problema físico.
Tiro directo de córner de Esquerdo que salva el portero en la línea.
VAR
El cuadro local pide un penalti de Undabarrena a un jugador local en un córner. El trencilla dice que no hay nada.
Calderón roza el gol
Falta ensayada, saque para Xemi, la pone y el remate a bocajarro de Calderón lo saca en la línea el portero.
Amarilla a César Moreno.
Faltas cometidas: 8-1.
Vuelve a robar Calderón y a ponerla en el área, saca la defensa y termina disparando Borja Valle contra un defensa.
Nuevo robo de Calderón y centro al área que no encuentra rematador.
Tiro muy alto de Esquerdo desde fuera del área.
Robo de Calderón, entra en el área, la pone rasa, pero saca la zaga a córner.
Ger Nóvoa bloquea un tiro en el área de Martín Ochoa, que desbordó previamente.
Centro al corazón del área pequeña que saca la defensa berciana.
Empieza el choque
Arrancó el partido. La Deportiva juega de rojinegro arlequinado.
Previa y novedades
La Liga en 1ª RFEF entra en sus dos últimos meses y lo hace con una jornada en la que la Deportiva afronta el 2º viaje más próximo del curso con la opción de meterse en puestos de play off. Lo logrará, si gana, e incluso empatando le podría bastar. Se mide al Ourense CF. El duelo empieza a las 12.00 horas (horario nuevo dese hoy mismo, pues a las dos de la mañana se adelanta el reloj a las tres) en O Couto y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.
Seis ausencias tendrá Nafti para el encuentro de este mediodía. Están sancionados Keita y Frimpong; lesionados, Erik Morán y Fede San Emeterio; y se encuentran con sus selecciones Moltenis y Vlad Kysil. Eso sí, regresa tras sanción Borja Valle, cuyo sitio podría estar en el mediocentro junto a Esquerdo. Calderón continuaría en el extremo derecho, Borja Vázquez en el izquierdo y Slavy en punta. También se espera que sean novedades en el once Koke en el lateral derecho y Xemi en la mediapunta. Cortés, que ha tenido algún problema físico esta semana, volverá a iniciar el duelo desde el banquillo.
El Ourense CF (el Ponte Ourense CF cambiado de nombre hace casi 12 años) vive su 2ª temporada en la categoría. Tras haber reaccionado a un mal inicio, la actual mala racha le ha puesto al borde de la zona de descenso, al que podría caer de no ganar a la Deportiva. Tiene las bajas de los habituales titulares en defensa y mediocampo Jelbat y Jerin respectivamente. El ex deportivista Nacho Castillo, que ha estado más de mes y medio lesionado, entra en la convocatoria finalmente. En punta estará el ex blanquiazul Sergio Benito y entra también arriba Marín Ochoa por Amin. Rabadán y Adri Pérez son las otras novedades del once del cuadro de Oira.
El partido de la 1ª vuelta, el último de la misma, que se jugó el 10 de enero, acabó 2-0. Fue el inicio de la reacción de la Deportiva, que hasta entonces había logrado 17 puntos en 18 jornadas y que a partir de entonces (contando ese choque) lleva 26 puntos en 11 partidos.
Dirige el choque José Alberto Pardeiro Puente (Comité Cántabro). El colegiado santanderino ha pitado 6 partidos de la Deportiva, saldados con 4 triunfos y 2 empates, y 3 del Ourense CF, de los que ha ganado 2 y empatado uno. Por tanto, ninguno de los contendientes ha perdido con este trencilla.
Sólo hay un precedente de este partido. Es el 2-1 de la temporada pasada, el peor partido del equipo blanquiazul en todo ese curso.
Alineaciones
·Ourense CF (4-4-2): 1 Álvaro Ratón; 2 Enol Coto, 4 Carmona, 14 Adri Pérez, 3 Hugo Sanz; 21 Guerrero, 18 Rabadán, 24 César Moreno, 17 Raúl Hernández; 9 Sergio Benito, 10 Martín Ochoa.
Convocatoria: 5 Miguel Prado, 6 Nacho Castillo, 7 Amin, 11 Aranzabe, 13 Alberto Sánchez -ps-, 15 Luis Rivas, 16 David Muñoz, 20 Lamine Gueye, 22 Yuste, 23 Punzano.
DT: Dani Llácer.
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 12 Koke, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 10 Borja Valle -c-, 22 Esquerdo; 7 Calderón, 9 Cortés, 18 Borja Vázquez; 8 Slavy.
Convocatoria: 2 Andújar, 9 Cortés, 11 Petkov, 13 Ángel Jiménez -ps-, 15 Vasco, 20 Pau Ferrer, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-.
DT: Mehdi Nafti.
·Árbitro: José Alberto Pardeiro Puente (Cantabria); auxiliares: Bruno Rodríguez y Gonzalo Gómez; cuarto árbitro: Alberto Gómez.
Tarjetas amarillas: - / -.