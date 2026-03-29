Previa y novedades

11:39 29/03/2026

11:39 29/03/2026

La Liga en 1ª RFEF entra en sus dos últimos meses y lo hace con una jornada en la que la Deportiva afronta el 2º viaje más próximo del curso con la opción de meterse en puestos de play off. Lo logrará, si gana, e incluso empatando le podría bastar. Se mide al Ourense CF. El duelo empieza a las 12.00 horas (horario nuevo dese hoy mismo, pues a las dos de la mañana se adelanta el reloj a las tres) en O Couto y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Seis ausencias tendrá Nafti para el encuentro de este mediodía. Están sancionados Keita y Frimpong; lesionados, Erik Morán y Fede San Emeterio; y se encuentran con sus selecciones Moltenis y Vlad Kysil. Eso sí, regresa tras sanción Borja Valle, cuyo sitio podría estar en el mediocentro junto a Esquerdo. Calderón continuaría en el extremo derecho, Borja Vázquez en el izquierdo y Slavy en punta. También se espera que sean novedades en el once Koke en el lateral derecho y Xemi en la mediapunta. Cortés, que ha tenido algún problema físico esta semana, volverá a iniciar el duelo desde el banquillo.

El Ourense CF (el Ponte Ourense CF cambiado de nombre hace casi 12 años) vive su 2ª temporada en la categoría. Tras haber reaccionado a un mal inicio, la actual mala racha le ha puesto al borde de la zona de descenso, al que podría caer de no ganar a la Deportiva. Tiene las bajas de los habituales titulares en defensa y mediocampo Jelbat y Jerin respectivamente. El ex deportivista Nacho Castillo, que ha estado más de mes y medio lesionado, entra en la convocatoria finalmente. En punta estará el ex blanquiazul Sergio Benito y entra también arriba Marín Ochoa por Amin. Rabadán y Adri Pérez son las otras novedades del once del cuadro de Oira.

El partido de la 1ª vuelta, el último de la misma, que se jugó el 10 de enero, acabó 2-0. Fue el inicio de la reacción de la Deportiva, que hasta entonces había logrado 17 puntos en 18 jornadas y que a partir de entonces (contando ese choque) lleva 26 puntos en 11 partidos.

Dirige el choque José Alberto Pardeiro Puente (Comité Cántabro). El colegiado santanderino ha pitado 6 partidos de la Deportiva, saldados con 4 triunfos y 2 empates, y 3 del Ourense CF, de los que ha ganado 2 y empatado uno. Por tanto, ninguno de los contendientes ha perdido con este trencilla.

Sólo hay un precedente de este partido. Es el 2-1 de la temporada pasada, el peor partido del equipo blanquiazul en todo ese curso.