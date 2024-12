La jubilación parcial de los funcionarios se acordará «en pocos días», según sindicatos

Publicado por lucía palacios León Verificado por Creado: Actualizado:

Poder trabajar y cobrar al mismo tiempo una pensión está cada vez más cerca de ser una realidad para los casi tres millones de funcionarios que hay en España, que no tienen por el momento este derecho del que sí disfrutan los trabajadores asalariados del sector privado. Después de meses, años, negociando, el Gobierno cerrará un acuerdo con los sindicatos para el acceso a la jubilación parcial de los empleados públicos en «pocos días». Así lo anunciaron este jueves CC OO y UGT. Desde el Ministerio de Función Pública no lo confirmaron aunque sí admitieron a este periódico que «hay conversaciones en marcha», no en vano es un compromiso que ya tenían adquirido.Los dos sindicatos mayoritarios señalaron que «se ha avanzado mucho en la concreción de la jubilación parcial anticipada para los funcionarios», así como para el personal estatutario, en la reunión mantenida este jueves dentro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, que firmaron con el Gobierno en octubre de 2022 y en el que ya se incluía este derecho. «Salimos de esta reunión con el convencimiento de que, en pocos días, se concretará el acuerdo», aseguraron.

La jubilación parcial es una modalidad de retiro a la que se puede acceder después de cumplir los 60 años para reducir la jornada laboral (y, por tanto, el salario) y compaginarla con una parte de la pensión de jubilación, siempre con unos condicionantes, que puede estar vinculada o no con un contrato de relevo celebrado con un trabajador en desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato temporal. A día de hoy no pueden acceder los empleados públicos, pero sí los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, así como los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas que tengan 60 años cumplidos y reúnan las demás condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva de la Seguridad Social, aunque ya hay una reforma de la jubilación parcial y activa que previsiblemente entrará en vigor el próximo año, cuando se apruebe en el Congreso.

CC OO y UGT también pidieron durante la reunión de este jueves al Ministerio de Función Pública la apertura de una mesa de negociación para un nuevo acuerdo plurianual.