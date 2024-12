Ni este año ni el que viene: los autónomos no tendrán que presentar facturas electrónicas hasta 2027

Publicado por Lucía Palacios León Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo año comenzará finalmente sin suponer una nueva obligación para los trabajadores autónomos, que no tendrán que presentar sus facturas de forma electrónica ni tampoco pagar el IVA franquiciado, tal y como el Gobierno había pretendido en un principio, según confirmó Upta.La facturación electrónica se retrasará, al menos, hasta el año 2027, ya que sigue pendiente de desarrollo la tramitación de la orden ministerial y del reglamento que desarrolla la Ley Crea y Crece, que es la que establece la obligatoriedad de facturación electrónica para empresas y autónomos, señala Upta. La transposición completa de la directiva europea del IVA de franquicia aún no tiene fecha pero sí se sabe que no será el próximo año.

Esta organización de autónomos asegura que no ha habido avances para establecer un calendario claro sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica para empresas y autónomos ni en los mecanismos informáticos compatibles con las especificaciones técnicas exigidos por la Agencia Tributaria para el desarrollo de los software de gestión.

La última reunión del grupo de trabajo de fiscalidad, con representantes de Hacienda, agentes sociales y organizaciones de autónomos, se celebró hace ya meses sin que haya habido «avance alguno» en los mecanismos informáticos compatibles con las especificaciones técnicas exigidas por la Agencia Tributaria para el desarrollo de los software de gestión, ni tampoco para establecer un calendario claro sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica. Desde esta agrupación consideran que la situación provoca confusión al colectivo representado ya que existe la creencia de que esta obligación de facturación electrónica entra en vigor el día 1 de enero de 2025. Sin embargo, es la Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, la que establece la obligación de facturación electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales, obligación que entra en vigor en los siguientes plazos: para las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros, deberán cumplir con la facturación electrónica un año después de la aprobación del reglamento, mientras que el resto tendrán un plazo de dos años.

