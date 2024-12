Las concesionarias esperan una subida de los peajes de casi el 4%

Publicado por edurne martínez León Verificado por Creado: Actualizado:

Los cerca de 600.000 conductores que mensualmente circulan por las autopistas de peaje se enfrentarán a un incremento de las tarifas desde el 1 de enero. Aunque la normativa en vigor desde hace veinte años vincula esta subida a la inflación media del año anterior, el 1 de enero de 2025 las tarifas subirán por encima del IPC para compensar de nuevo a las empresas concesionarias por la limitación que se les impuso en 2023, cuando según el IPC los peajes deberían haber subido un 8,4%, pero el Gobierno acordó con ellas un incremento de solo el 4%. En concreto, fuentes de las empresas concesionarias de las autopistas de peaje adelantan a este periódico que el Ministerio de Transportes subirá las tarifas entre el 3,8% y el 3,9% a partir del miércoles 1 de enero. La subida exacta será publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) antes del 31 de diciembre.Según esta información, será un alza un punto superior al IPC al que se suelen vincular las tarifas y que en 2024 cerró en el 2,9%. Este incremento superior a la inflación se debe a que el Gobierno debe seguir compensando la subvención de 2023. Eso sí, la subida será inferior a la del año pasado, cuando se incrementaron las tarifas entre un 5% y un 6,65%, el mayor alza desde que se aprobó el sistema de vinculación con el IPC hace más de veinte años. De hecho, tanto 2023 por la limitación a las concesionarias como 2024 y 2025 por la compensación a las mismas han sido los únicos tres años desde 2002 que no se aplicó automáticamente la revalorización de los peajes con el IPC del ejercicio anterior.Hasta ahora la subida más alta había sido en 2007, cuando de acuerdo a la inflación media de 2006 los peajes subieron un 4,5%. Muy por debajo estuvieron las subidas de los últimos años, con un incremento tarifario del 1,97% en 2022, del 0,11% en 2021, del 0,84% en 2020 o del 1,2% en 2019.El límite que se impuso a la subida de tarifas de 2023 tenía por objetivo suavizar el que hubiera sido el mayor incremento de las tarifas de las autopistas de la historia, un coste poco asumible para los usuarios en un momento de crisis inflacionista. Pero se acordó seguir compensando a las concesionarias hasta 2026 por esa limitación, es decir, lo que no se pagó en peajes en 2023 se terminará pagando por los usuarios en los años siguientes y se estableció además una línea de financiación de 23,3 millones de euros.Las autopistas rescatadas suben un 5% Las concesionarias de la red de 1.435 kilómetros de peaje estatales (las principales son Abertis, Itínere, Glovalbía y Ausol), que facturan alrededor de 1.500 millones de euros al año, no aceptaban perder la mitad de lo que hubieran facturado en 2023 si se cumpliera con la subida ligada al IPC. Por ello, tras una intensa negociación, el Ministerio de Transportes estableció esa compensación para ellas, aunque muy alejada de la que solicitaban estas empresas.La actualización de tarifas se producirá a partir del lunes 1 de enero en las once autopistas de pago: AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9 y AP-46. Para las nueve autopistas rescatadas que gestiona la SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre) —entre las que se encuentran las radiales de Madrid-, el ministerio ha decidido subir un 5% las tarifas a partir del 1 de enero, según publicó el BOE hace una semana. En concreto, la subida media es un 5% pero será muy diferente para los usuarios con Tag (dispositivo para el cobro electrónico del peaje) que verán incrementada la tarifa un 11% —por los impuestos europeos a vehículos por el uso de infraestructuras, indican desde Transportes— frente al 2% de los que no disponen de este dispositivo. Además, el Gobierno aprobó que a partir de 2026 la subida anual de la tarifa de estas vías hasta 2032 será del 2% para todas las categorías de vehículos. Asimismo, será gratuito el paso por estas vías entre las 00.00 y las 6.00 horas.

La actualización de tarifas se producirá desde el 1 de enero en las once autopistas de pago, entre ellas, la AP-66