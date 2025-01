La UE se prepara para aranceles de hasta el 20% con el regreso de Trump

Publicado por Olatz Hernández Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Si algo se sabe del regreso de Trump a la Casa Blanca es que vendrá acompañado de aranceles que afectarán a la Unión Europea (UE) y a China. Tan solo veinte días después de ganar las elecciones estadounidenses, Trump anunció su intención de imponer un impuesto universal de en torno al 10-20% a todos los productos extranjeros. Esta ofensiva comercial afectará especialmente a los bienes importados desde China, a los que quiere imponer aranceles del 60% y, en el caso de los automóviles importados desde México, baraja que lleguen hasta el 200%. La Comisión Europea insiste en que la relación comercial entre la UE y EE UU es de vital importancia para ambas economías. Sin embargo, Trump no parece tener miedo a agitar esta alianza. El comercio bilateral entre los dos bloques se aproxima al billón de euros. Los países europeos exportan al país norteamericano automóviles, productos farmacéuticos y químicos, maquinaria industrial y equipos eléctricos, productos agrícolas y bebidas; mientras que importan petróleo, gas natural, componentes de automóviles y semiconductores, entre otros. A la espera de que ocupe el Despacho Oval el 20 de enero de 2025, el presidente electo tiene la vista puesta en uno de los sectores más importantes para la UE: el de la automoción. En octubre, antes de ganar las elecciones, Trump aseguró que Europa «va a tener que pagar un alto precio» si quiere vender coches y otros productos en EE UU y amenazó con imponer aranceles si el bloque europeo no aumenta la compra de petróleo y gas estadounidense.Estas políticas podrían afectar a la relación comercial entre las dos potencias y serían un duro golpe para Alemania, la principal economía de la UE, y donde la automoción tiene un gran peso dentro del tejido productivo. El país germano está sufriendo, además, el golpe de la competencia con los vehículos eléctricos chinos, más baratos, y enfrenta el reto de la descarbonización de su industria. La segunda ‘era Trump’ llega en un momento especialmente sensible para Europa, que trata de evitar una guerra comercial con Pekín debido a los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos importados a la UE y que llegan hasta el 35,3%, si bien con el acuerdo político de Mercosur.