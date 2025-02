La Seguridad Social da otro 'sablazo' a los autónomos: muchos tendrán que pagar una cuota extra

Publicado por LUCÍA PALACIOS Madrid Creado: Actualizado:

Cerca de una cuarta parte de los autónomos está cotizando menos de lo que debería a la Seguridad Social y deberá regularizar sus cuotas, otra cuarta parte, por el contrario, está pagando una cuota mayor que la que debe por los ingresos que genera mientras que la mitad sí abona la cuantía que le corresponde. Esta es la principal conclusión que se extrae del primer proceso de regularización de cotizaciones de este colectivo de trabajadores por cuenta propia que comenzó la Tesorería de la Seguridad Social el pasado diciembre y que terminará el próximo 5 de abril.

Se trata de los primeros datos que ayer hizo públicos el Ministerio de Seguridad Social y que ya permiten, por tanto, evaluar cómo ha funcionado el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales que entró en vigor en enero de 2023, tras comenzar a aplicarse de forma progresiva la reforma del Reta acordada por el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos. Atrás quedó el ya obsoleto sistema que tenían hasta entonces en el que ellos mismos podían elegir la cuota que querían pagar siempre que se mantuvieran dentro de un mínimo y un máximo. Desde 2023 esto ya no es posible y los autónomos tienen que encuadrarse en un tramo de cuotas que se asemeje lo más posible a sus rendimientos netos, en función de la estimación que hagan de sus ingresos para ese ejercicio, porque a posteriori les tocará rendir cuentas a la Seguridad Social.

Este momento ya ha llegado y la Seguridad Social ha cruzado los datos de las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos que estuvieron dados de alta en el sistema en algún momento del año 2023 con los datos de las agencias tributarias o forales de los rendimientos netos obtenidos en ese ejercicio fiscal. El resultado refleja que la mitad de estos trabajadores por cuenta propia (concretamente el 49,3%) no se verá afectado en modo alguno por esta regularización, bien por haber cotizado dentro del tramo que le corresponde, bien por no tener periodos regularizables (los que disfrutan de tarifa plana). Son más de 1,8 millones de personas que ya recibieron una notificación entre el pasado 20 de enero y el 5 de febrero en la que la Seguridad Social les comunicó que su base de cotización definitiva coincide con la provisional y no tendrán, por tanto, que hacer nada: ni pagar ni recibir devolución alguna.

Pero la otra mitad de los autónomos (un 50,7%) sí van a tener que regularizar su situación, ya sea por haber pagado menos o por haber pagado de más. Así, un 23,85% del colectivo, casi 900.000, estuvo pagando en 2023 cuotas inferiores por un importe por debajo a lo que luego ingresaron y, por tanto, van a tener que abonar la diferencia en los próximos meses.