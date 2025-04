El caos del precio de la electricidad frena en seco el despliegue de renovables

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«Morir de éxito» es una frase ya acuñada que describe situaciones en las que los aciertos generan tal demanda, que desbordan la capacidad de respuesta de una empresa y acaba colapsando. Esta es la situación que están viviendo muchas compañías y proyectos renovables en España. Y, en parte, los responsables son ellos mismos. En los últimos diez años España ha duplicado su capacidad de generación renovable, pasando de los 47.740 MW de 2015 a los 88.498 MW en 2024, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables.

De ellos, ocho de cada diez se producen mediante aerogeneradores y paneles solares. Solo en el último año, la generación aumentó un 13% con respecto a 2023 y, por segundo ejercicio consecutivo, la producción renovable superó a la no renovable. Esto ha provocado una caída de las emisiones del sector y un desplome del precio de la electricidad.

Ralentización

Se trata de dos noticias en apariencia positivas que, sin embargo, están empezando a volverse en contra del propio sector. En 2023 España vivió una situación inédita: precios negativos en el mercado eléctrico, una anomalía que ha comenzado a repetirse con frecuencia. En un mismo día los precios pueden llegar a variar hasta un 2.000%. «Esto genera algunos beneficios para el consumidor, pero también es una señal de advertencia sobre la sostenibilidad de los ingresos de los inversores y de las futuras inversiones», avisó la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, desde el sector aún no se detectan señales claras de debilidad. «En potencia instalada sobre el terreno seguimos la senda del año pasado», asegura José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica. No obstante, los datos de REE sí muestran signos de ralentización en los últimos meses. Así por ejemplo, los proyectos eólicos en servicio no han aumentado. «No se termina de coger el ritmo adecuado», apunta Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Las tramitaciones, por su parte, descienden de forma progresiva. En el caso de la fotovoltaica, ocurre algo similar. «Los inversores también necesitan certidumbre, especialmente en un escenario de volatilidad de precios como el actual», añade Donoso. El 7 de abril el precio de la electricidad en el mercado mayorista era de 0 euros a las 16:00 horas, pero subió a 170 euros a las 21:00. Y estos vaivenes son cada vez más frecuentes. Más sol y más viento implican más generación y, por tanto, precios más bajos. Este círculo vicioso está provocando el cierre de proyectos por falta de rentabilidad.