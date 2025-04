EE UU enfría el balance de la reunión con Cuerpo y reitera sus exigencias a España

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«Conversación franca». La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos liquidó en un escueto párrafo de tres líneas su resumen de la reunión entre el responsable de la política económica estadounidense, Scott Bessent, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, en Washington. Un tono frío que contrasta con el balance positivo que al término de la reunión de 45 minutos hizo el ministro español ante la prensa, que calificó de «constructiva» la cita, pero también con la retórica que habitualmente emplea la Secretaría del Estado en otros comunicados tras reuniones de este nivel. Sin ir más lejos, el responsable de la política económica estadounidense dedicó palabras como «agradecimiento", «liderazgo", «lazos» y «apoyo» tras el encuentro con el primer ministro de Jordania Jafar Hassan, el mismo día que se reunió con Cuerpo. «Hoy, el secretario del Tesoro, Scott K.H. Bessent, se reunió con el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo. El secretario y el ministro han mantenido conversaciones francas sobre cuestiones relativas al comercio entre Estados Unidos y España. Durante su conversación, el secretario Bessent destacó la necesidad de que España aumente el gasto en defensa en el contexto de la OTAN. El secretario también subrayó la continua oposición de Estados Unidos al impuesto sobre los servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias", señala íngregramente el texto publicado en la web del Tesoro. La referencia a estos dos asuntos —más inversión en defensa y la eliminación de la Tasa Google— no es baladí. Tanto el bajo nivel de gasto militar como la Tasa Google vienen siendo, junto al trato a las farmacéuticas o las ayudas a Airbus, parte de la lista de agravios que la Administración Trump achaca a la Unión Europea en su afrenta arancelaria. Cuerpo ya defendió, a preguntas de los periodistas, que había puesto sobre la mesa los argumentos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que no debe hablarse solo de defensa, «sino ampliar el concepto de seguridad", así como asuntos relacionados con la ciberseguridad. «Por supuesto que desde España vamos a cumplir con el objetivo del 2% que ya teníamos en el marco de la OTAN y que lo haremos de manera adelantada", recalcó desde la capital estadounidense.