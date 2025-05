Los funcionarios recibirán el aumento de sueldo pendiente de 2024

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha anunciado este martes, durante el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos, que el Gobierno abonará "en breve" la subida salarial del 0,5% correspondiente a 2024, aún pendiente del acuerdo marco 2022-2024. Esta promesa, recibida con aplausos por los asistentes, responde a la creciente presión de los sindicatos, que exigen la aplicación inmediata de este incremento y el inicio de negociaciones para un nuevo pacto salarial.

El acuerdo marco, ya concluido, estableció un aumento total del 9,8% en los sueldos de los funcionarios entre 2022 y 2024, equivalente a más de 14.000 millones de euros. Para 2024, se contempló una subida fija del 2% –ya aplicada– y un 0,5% adicional ligado a la evolución del IPC acumulado en los últimos tres años, que aún no se ha ejecutado. Según el ministro, este pago, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, no dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque no se ha precisado si se formalizará mediante un decreto ley.

Sindicatos como CSIF, UGT y CC OO han intensificado sus demandas ante los retrasos. CSIF, que no firmó el acuerdo trianual, calcula que esta demora afecta a 1.200 millones de euros en retribuciones, con un impacto de entre 57 y 417 euros por empleado público, según estimaciones. Además, reclama una oferta de empleo público para 2025 sin tasa de reposición, la implantación de la jornada de 35 horas y mejoras en teletrabajo y jubilación.

UGT y CC OO, por su parte, han urgido al Gobierno a cumplir con el pago pendiente y a sentarse a negociar un nuevo acuerdo plurianual para 2025 y años posteriores. "No hay excusa para más dilaciones", afirmó un representante de UGT, mientras que CC OO ha criticado que el compromiso del Gobierno no se traduzca en hechos concretos.

López ha defendido la gestión del Ejecutivo, asegurando que "cumple todos sus compromisos" y destacando la negociación en curso de una nueva Ley de Función Pública que incorpora medidas del acuerdo anterior. Sin embargo, los retrasos en la aplicación de subidas salariales han sido habituales en los últimos años, aunque siempre se han resuelto con pagos retroactivos.

Con esta situación, los sindicatos mantienen la presión para garantizar que el aumento del 0,5% se haga efectivo lo antes posible, mientras el Gobierno insiste en su compromiso de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos en un contexto de incertidumbre presupuestaria.