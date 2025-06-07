Acuerdo entre Iberdrola, Naturgy y Endesa para pedir que se retrase el cierre de Almaraz

Publicado por JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Creado: Actualizado:

Ya hay acuerdo entre las propietarias de la central nuclear de Almaraz para frenar su cierre en 2027. Iberdrola, Naturgy y Endesa han pactado poner todo lo que esté de su parte para que la planta siga produciendo energía hasta finales de la década. Después llegará la decisión gubernamental, pero, según una de las compañías, «aprobaremos la inversión necesaria para que la extensión sea posible hasta 2030».Fuentes empresariales confirman que, en las próximas semanas —aún se desconoce la fecha exacta-, se producirá una reunión de la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), en la que están representadas estas tres compañías. La fecha que se baraja en el sector se encuentra en la segunda quincena de este mes, aunque no hay confirmación oficial.

En este encuentro —aclaran estas fuentes— no se pedirá oficialmente el retraso del cierre, pero se aprobará una inversión cercana a los 15 millones de euros para la contratación del combustible nuclear necesario, así como para realizar mejoras en la seguridad y el personal. El siguiente paso será sentarse en una mesa de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para analizar la viabilidad de la extensión de la vida útil de la central.Con esta decisión, las energéticas trasladan la presión a Moncloa, que, por el momento, se mantiene a la expectativa de los pasos que den las propietarias.

«Estamos dispuestos a escuchar la propuesta que nos hagan y a tramitarla, pero tiene que llegar», explicaron desde fuentes del Gobierno a este periódico. Sin embargo, precisaron que tiene que respetar tres líneas rojas inamovibles: seguridad radiológica, seguridad de suministro y no aumentar la factura de los consumidores.

Esta misma semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que no veía problema técnico en prorrogar Almaraz tres años más; sin embargo, la gran batalla está en la fiscalidad.

«Los impuestos suponen más que el coste operativo de las centrales», denuncian las energéticas, que esperan un gesto por parte del Ministerio de Hacienda. No obstante, esta contrapartida por el momento no se ha producido y parece estar lejos. «Nosotros no hemos tocado esta fiscalidad desde 2012, lo que ha subido es la parte de las autonomías», apuntan fuentes gubernamentales. El déficit, que durante años ha afectado al recibo eléctrico de los consumidores, podría quedar saldado en 2028.