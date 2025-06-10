Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El turoperador Soltour pone en marcha una operativa especial para el puente de diciembre de 2025 desde Valladolid a Praga (República Checa) y desde León a Tallin (Estonia), del 5 al 8 de diciembre. Con un incremento total del 86 por ciento en el número de plazas respecto al mismo periodo del año anterior, la compañía responde a la creciente demanda de escapadas navideñas, reforzando su apuesta por una oferta “diversa, accesible y adaptada” a todos los territorios.

La operativa, que se desarrollará entre los días 3 y 8 de diciembre, está diseñada para ofrecer paquetes completos, que incluyen vuelo directo, alojamiento, traslados y seguro, todo ello pensado para facilitar la comercialización por parte de las agencias de viaje.

Uno de los grandes valores de esta operativa reside en su amplia cobertura geográfica.

Desde el oeste peninsular, habrá vuelos directos a Praga desde Lisboa, Oviedo, Valladolid y A Coruña. También se podrá volar a Estambul desde Santiago de Compostela, Almería y Palma de Mallorca, y a Verona desde Vitoria y Albacete.

Bruselas contará con salida desde Zaragoza; Roma desde Bilbao; Estrasburgo desde el aeropuerto de Murcia; Tallin desde León; y Katowice desde Pamplona y Sevilla. Además, Liubliana contará con vuelos desde Palma de Mallorca.