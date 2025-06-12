Los médicos prevén mañana una huelga con seguimiento "importante" en Castilla y León

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Valladolid, 12 jun (EFE).- El presidente del Sindicato Médico de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ha previsto este jueves que la jornada de huelga convocada mañana a nivel nacional tendrá un seguimiento "importante" en esta Comunidad, donde trabajan unos 9.000 profesionales médicos, aunque ha remarcado que se trata de una decisión individual de cada facultativo para secundarla o no, por lo que hasta mañana no se conocerá el impacto sobre el servicio.

En declaraciones a EFE, Villarig ha considerado adecuados los servicios mínimos establecidos por la Junta de Castilla y León, para asegurar la atención sanitaria en Urgencias y también en los servicios que se dedican a tratamientos especiales, relacionados con Oncología y otras áreas más sensibles, por lo que prestarán servicio un número de profesionales similares a los que están activos en jornadas festivas, pero sin abrir los puntos de atención continuada, entre otros matices.

En concreto, según figura en la Orden de servicios mínimos aprobada por la Junta de Castilla y León el pasado 14 de mayo (inicialmente esta huelga estaba convocada para el 23 de mayo), los servicios de Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria tendrán una cobertura de profesionales del 100%.

Motivos de los médicos

Sobre los motivos para esta movilización, el también presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León ha defendido que el Ministerio de Sanidad trata de modificar el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios sin llegar a un acuerdo con los representantes de los médicos.

Villarig ha hablado de "discriminación" hacia los médicos en esta modificación, con una reclasificación que sitúa a estos profesionales en una situación peor que la actual: "No somos todos iguales", ha resumido sobre el papel de los médicos en la atención sanitaria y también las diferencias entre unos profesionales y otros.

Traslados forzosos, régimen de incompatibilidades -el borrador actual establece exclusividad a los médicos que sean jefe de Servicio o superior y también para los que acaban su formación MIR- y cambios en las jornadas de trabajo son algunos de los asuntos que Villarig ha reclamado negociar con el Ministerio de Sanidad, al que ha advertido de que la jornada de huelga de mañana "no va a ser el final" si no alcanzan un acuerdo, sino que proseguirán las protestas.

La ministra sigue negociando

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que continúa el diálogo con todos los sindicatos sobre el estatuto marco, un día antes de la huelga sanitaria, y ha señalado que respeta "todas las reivindicaciones".

"Seguimos en diálogo con todos los sindicatos y además en ese diálogo los sindicatos nos reconocen avances en el estatuto marco. (...) Les hemos pasado un nuevo texto que baja las horas de las guardias, que mejora las condiciones laborales, que pone a los profesionales siendo autoridad sanitaria, que amplía los derechos de los profesionales", ha sostenido García en declaraciones a los periodistas este jueves.

La ministra ha afirmado que se ha dado "margen" a los sindicatos y ha aseverado que se han dado pasos de la mano también de todas las sociedades científicas y todos los profesionales, unos avances que los sindicatos reconocen "a puerta cerrada".

"Al final está quedando un texto que va a responder a las necesidades de los profesionales que, vuelvo a insistir, han sufrido maltrato y abuso por culpa del estatuto marco vigente a día de hoy, el de 2003, que tenemos que desterrar", ha subrayado.