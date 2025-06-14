La empresa Indra busca 2.400 ingenieros de defensa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El 'boom' que experimentará la industria de la defensa necesita de miles de profesionales que se dediquen a ello en los próximos años. Y la empresa que va a liderar ese cambio, Indra, ha lanzado una convocatoria para incorporar a más de 2.400 profesionales en toda España de alto talento tecnológico. La compañía explicó este viernes en un comunicado que el negocio de la defensa es el que ofrece «mayores oportunidades». En este sentido, busca perfiles que quieran trabajar en iniciativas estratégicas a escala nacional y europea, como el programa FCAS (el futuro sistema de combate áereo europeo), el VCR 8x8 (vehículo de combate) o los radares de última generación de la compañía, en los que ya ha recibido pedidos de la OTAN, además de países como España, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Dinamarca, Lituania o Polonia. La compañía está interesada en sumar expertos en tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, 'big data', 'blockchain', tecnologías 'cloud', ciberseguridad, geolocalización y soluciones geoespaciales. A su vez, pretende integrar a perfiles especializados en la gestión de proyectos que quieran desarrollar su talento en el sector de la defensa, junto a «los mayores expertos y referentes tecnólogos a nivel mundial». La mayor parte de las vacantes, aproximadamente un 65%, están pensadas para profesionales con experiencia, aunque Indra Group «sigue apostando» por el talento joven, al que reserva un 35% de las posiciones. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, anunció este jueves que la compañía generará un empleo directo en los dos próximos años que estimó en más de 2.000 ingenieros y 1.000 nuevos operarios con cualificación técnica y tecnológica. Fuentes de la empresa confirmaron a este periódico que estos 3.000 puestos de trabajo son una previsión adicional a estas 2.400 vacantes tecnológicas. La Comunidad de Madrid es el principal foco de empleo de la compañía, seguido de Cataluña, con cerca de 200 vacantes; Andalucía, con 150 y Galicia, con 100. Castilla y León, con 30 puestos disponibles, y Asturias, con 20, cuentan asimismo con «fuertes previsiones de crecimiento» para acompañar los planes de negocio de la compañía. La directora general de Recursos Humanos explicó que, como empresa «tractora» y «vertebradora» de la industria de defensa, aeroespacial y de tecnologías avanzadas en España, el objetivo de Indra es ser también «la compañía de referencia para el talento tecnológico».