Los inversores huyen del riesgo y el petróleo se desboca por los bombardeos

La tensión geopolítica vuelve a hacer acto de presencia en los mercados financieros mundiales. El duro ataque que Israel lanzó sobre Irán en la madrugada del jueves desató ayer una nueva ola de nerviosismo que pasó especial factura al precio del petróleo. Tras conocerse el bombardeo a instalaciones nucleares de Irán, los futuros del barril de Brent —de referencia en Europa— llegaron a dispararse más de un 10% hasta superar los 78 dólares en los momentos más tensos de la sesión. La cifra se moderó al 6,7% al cierre de los mercados europeos, en el entorno de los 74 dólares, máximos de abril. Y en el acumulado de la semana el repunte alcanza el 11,5%. Por su parte, el barril estadounidense West Texas alcanzó los 73 dólares, también máximos de enero, con un avance del 7%, aunque llegó a rozar los 76 dólares. "La geopolítica ha vuelto. Los ataques militares de Israel contra Irán aumentan el temor a una escalada más amplia en la región y el petróleo es el principal indicador de estos conflictos", apunta Norbert Rücker, director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer. En todo caso, el experto señala que «este último estallido de conflicto sigue el patrón habitual, con precios que suben temporalmente".