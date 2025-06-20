La Junta anuncia un aumento “histórico” del presupuesto para el Plan integrado de Empleo Local

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, anunció hoy un incremento “histórico” del presupuesto del Plan Integrado de Empleo Local (Planiel 2025), que contará con más de 37,2 millones de euros, nueve más que el previsto inicialmente, y que permitirá a las entidades locales de la Comunidad autónoma contratar a cerca de 3.900 personas desempleadas. Asimismo, consolidará el programa de empleo local, de nueva creación, como el programa de fomento de empleo local “con el mayor volumen económico de la historia”.

El Boletín Oficial de Castilla y León recoge hoy la ampliación de crédito que afecta al programa “convocado este año por primera vez”, según destacó la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. “Busca reforzar la colaboración en el empleo en el ámbito local en nuestra comunidad autónoma. Una convocatoria que se publicó el 9 de abril de este año, con 28 millones de euros, y que ampliamos en casi otros diez millones para atender todas las solicitudes que se han planteado”, explicó.

“Las entidades locales han visto una apuesta importante por el empleo en el mundo rural con el Plan Integrado de Empleo Local y ha habido una demanda muy importante. Es un programa novedoso que, además, trabaja en la simplificación administrativa, reduce otros programas anteriores, de forma que se aumenta el crédito, llegando a más trabajadores desempleados”, insistió.

Pequeños municipios

La consejera hizo hincapié en que el programa incide, especialmente, en los municipios de menor tamaño. “De estos 3.850 trabajadores que pretendemos alcanzar, más de 3.200 van a ser en municipios con menos de 5.000 habitantes. Se va desarrollar en colaboración con pequeños municipios, de tal forma que trabajamos en la cohesión social, en llegar a todo el territorio”, subrayó.

“Llegar a los municipios más pequeños que puedan contratar trabajadores, especialmente vulnerables en el mercado laboral, mayores de 45 años, parados de larga duración, personas con discapacidad y mujeres en todo el territorio autonómico”, enumeró.

Leticia García hizo estas declaraciones en Alcañices (Zamora), adonde acudió par avisitar los trabajos desarrollados por los participantes en el programa mixto de formación y empleo ‘Angueira Verde 2025’. La visita contó también con la presencia del alcalde de Alcañices, David Carrión; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; la secretaria general de la Consejería, la secretaria territorial de la Junta en Zamora y el gerente provincial del ECyL, informa Ical.

“Este programa mixto es un claro ejemplo del éxito de estas colaboraciones entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales, en las que apostamos por la igualdad de oportunidades en todo el territorio, la creación de empleo y la mejora de los entornos rurales”, subrayó.

“Venimos a reiterar el compromiso de la Junta con las entidades locales, con el municipalismo. Este programa dura seis meses y culminará con un certificado profesional. Empezó el 1 de abril y hoy comprobamos los trabajos que se están realizando. Es muy importante la contratación de ocho personas con cargo a este programa. La inversión que realizamos llega a más de 111.000 euros”, detalló.