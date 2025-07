Cuerpo retira su candidatura a presidir el Eurogrupo y despeja el camino a Donohoe

Publicado por Agencias Estrasburgo Creado: Actualizado:

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, retiró ayer su candidatura a presidir el Eurogrupo, el foro económico de los países de la moneda común, tras constatar que no contaba con los apoyos necesarios para salir elegido. Ésta era la tercera ocasión en la que España presentaba a un aspirante al cargo —lo intentaron, sin éxito, Luis de Guindos en 2017 y Nadia Calviño en 2020-. La retirada de Cuerpo despejó el camino para la reelección del irlandés Paschal Donohoe, el favorito, que ocupará el cargo dos años y medio más. Fuentes del Ministerio de Economía apuntaban que «tras días intensos» de trabajo «se ha constatado que el apoyo al ministro Cuerpo no alcanza la mayoría necesaria». En un contexto de grandes retos y como «ejercicio de responsabilidad», el ministro decidió «dar un paso al lado para favorecer una elección basada en el consenso» y «mantener la unidad, evitando la fragmentación». Para el Partido Popular, la falta de apoyos del ministro, pone en evidencia «que España está pagando el descrédito al que Sánchez está sometiendo al país». «Es evidente que hace el ridículo solo por el hecho de haberse planteado que uno de los suyos pudiera ser elegido para esta designación después de reírse de todos los países europeos miembros de la OTAN», detallaron fuentes del partido de Feijóo. El irlandés Donohoe partía como claro favorito ya que cuenta con el apoyo de los ministros conservadores del Eurogrupo, que son mayoría dentro de este foro. Le bastaba convencer a un par de ministros liberales o del grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR). Cuerpo lo tenía más complicado. No era el único socialista en la carrera por el cargo —el ministro de Finanzas lituano, Rimantas Sadzius también se presentaba, aunque retiró igualmente su candidatura-. Además, la presencia de españoles en otros cargos de responsabilidad europeos complicaban sus aspiraciones, con Calviño en el Banco Europeo de Inversiones y De Guindos en el BCE.