La subida de los precios y los impuestos lastran la renta de uno de cada tres hogares

Publicado por EDURNE MARTÍNEZ Madrid Creado: Actualizado:

El crecimiento económico de España sigue siendo robusto, aunque la guerra comercial y la inestabilidad geopolítica empieza a impactar en las previsiones de avance del Producto Interior Bruto (PIB) que anuncian los principales organismos económicos. Pero más allá de las grandes cifras, el talón de Aquiles en España sigue siendo la microeconomía, la situación de los hogares, sobre todo de las rentas medias y bajas. En este sentido, el último Cuaderno de Información Económica de Funcas advierte de que uno de cada tres familias percibe un empeoramiento de su situación desde 2019 debido sobre todo al aumento de los precios y de los impuestos, con especial incidencia entre los jóvenes, familias con hijos y las clases medias.

El artículo examina la distancia entre los datos macro y la percepción ciudadana y revela que a pesar del crecimiento del PIB y la creación de empleo, un tercio de los hogares considera que su situación ha empeorado desde la pandemia. El aumento de precios y de impuestos se sitúa en el centro de este malestar. El propio Fondo Monetario Internacional hizo referencia a este problema en unos de sus últimos informes, en el que revelaba que el crecimiento del PIB per cápita en España está por debajo del promedio de la eurozona. El organismo hizo un cálculo desde 2024 a 2030 de este indicador que mide la calidad de vida de los ciudadanos y establecía que el aumento de la renta per cápita de España en el próximo lustro será del 5,1%, un poco por encima de países del entorno como Bélgica, Alemania, Francia o Italia que, sin embargo, a nivel de PIB avanzarán de forma muy discreta, nada que ver con los datos para España. El informe de Funcas también analiza la situación financiera de las empresas españolas y la conclusión es que mientras que los hogares muestran una relativa capacidad para absorber subidas de tipos, «esa resistencia se verá limitada si no se recupera el dinamismo inversor del tejido empresarial».