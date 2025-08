BBVA gana 5.447 millones, un 9,1 % más, gracias a España y México

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El BBVA trabaja con el escenario central de que en septiembre podrá anunciar sus planes con el Banco Sabadell y los accionistas de la entidad catalana podrán decidir si aceptan la oferta de compra del BBVA que, no obstante, sigue teniendo la opción de retirar la opa en pleno agosto. El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, ha dicho que «no hay ninguna garantía» de que la opa siga adelante y ha dejado la puerta abierta a retirar la oferta tras las juntas de accionistas del Sabadell del próximo 6 de agosto. Ese día los accionistas del Sabadell tendrán que votar la venta de la filial británica, TSB, al Banco Santander y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones.

Y todo hace pensar que esos dos puntos se aprobarán sin ningún problema. El BBVA nunca ha mostrado públicamente interés por TSB, por lo que la venta por parte del Sabadell no tendría que suponer una mala noticia, sin embargo Genç ha evitado responder si la venta de este negocio en Reino Unido restaba atractivo a la operación. El ‘número dos’ del BBVA se ha limitado a decir que si llegan a la conclusión de que la operación no genera valor, retirarán una oferta que consideran «excelente» y con una prima para el accionista del Sabadell «fantástica», pues ofrecía el 30 % del precio de cotización previo a que se conociera el interés del BBVA por el Sabadell. Lo que ha dejado claro durante su intervención es que no piensan mejorar el precio.

La entidad obtuvo en el primer semestre del año un beneficio atribuido de 5.447 millones de euros gracias al dinamismo de la actividad en España y México, un 9,1 % más que en el mismo periodo de 2024 y lo que supone un nuevo récord. Además, el banco, que ha comunicado este jueves sus resultados semestrales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha mejorado sus perspectivas y ha dicho que espera obtener un beneficio atribuido acumulado entre 2025 y 2028 de 48.000 millones de euros. El BBVA, que ha superado el beneficio que pronosticaba el consenso de analistas, que era para este semestre de 5.106 millones de euros, un 2,24 % más, incrementa su beneficio, excluido el efecto de la variación de divisas, un 31,4 %. La entidad ha comunicado también la mejora de sus perspectivas para 2025, así como sus objetivos financieros para el periodo 2025-2028, en el que el banco espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros y prevé disponer de 36.000 millones de capital de máxima calidad para distribuir entre sus accionistas hasta 2028. También estima que el rendimiento del capital tangible (RoTE) promedio del periodo alcance en torno al 22 %, que el ratio de eficiencia llegue a cerca del 35 % y que el incremento anual del valor contable por acción más dividendos se situé en torno al 15 % en tasa anual compuesta.