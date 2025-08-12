Asaja León se solidariza con los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La organización agraria Asaja de León mostró hoy su solidaridad con las personas que se han visto afectadas por los incendios forestales de los últimos días en la provincia, y, en particular, con los agricultores y ganaderos y destacó que el sector primario es uno de los más perjudicados por los fuegos que surgen por causas naturales, por accidentes o por actos criminales de pirómanos, ocasionándole daños materiales muy cuantiosos y el riesgo de pérdida de vidas de animales e incluso de personas.

La organización agraria aprovechó para hacer un llamamiento a la precaución en todas las labores agroganaderas que, ante las actuales circunstancias de viento y altas temperaturas, puedan dar origen a incendios accidentales, y pide al sector que cumpla escrupulosamente con las restricciones y recomendaciones marcadas por las autoridades.

Los daños más importantes que ha constatado la organización agraria son los ocasionados en asentamientos de colmenas, sotos de castaños, alguna tierra de cultivo de cereal, y pastos que aprovecha la ganadería extensiva. Asaja instó a los afectados a que cuantifiquen y documenten los daños que han sufrido y los comuniquen en el ayuntamiento o ante la Junta, ante una eventual compensación de los mismos. Por su parte, Asaja solicitará el levantamiento del acotamiento de pastos de cara al aprovechamiento de los mismos y declaración en el expediente PAC (Política Agraria Común) de la campaña 2026.

Asaja León pidió a la Junta que intensifique la dotación presupuestaria destinada a la limpieza y desbroce de los montes, ya que con esta medida, además de evitar incendios y facilitar la extinción de los mismos, se mejoran los pastos que tanto necesita la creciente cabaña ganadera de extensivo de la provincia. La presencia de ganado doméstico en los montes, añadieron, es una actividad económica que contribuye al equilibrio del ecosistema, la mejora de la biodiversidad, y a la sostenibilidad en la gestión de la masa forestal.

Por otra parte, la organización agraria recomendó a los agricultores y ganaderos para que aseguren sus cosechas y su ganado, de forma sistemática, en la línea oficial de Agroseguro (subvencionada por el Estado y la Junta) y que tengan asegurado su negocio y sus vehículos agrícolas con coberturas de responsabilidad civil ante terceros.