La patronal del motor presiona a Bruselas para que no prohíba los coches de combustión

Publicado por JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid

La industria automovilística europea se planta ante Bruselas. Los fabricantes y proveedores del sector han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que reclaman revisar los planes comunitarios de descarbonización y, en particular, la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035. El mensaje lo escuchará en persona el próximo 12 de septiembre, cuando los principales dirigentes de la patronal Acea (fabricantes) y de la asociación Clepa (proveedores de componentes) participen en el Diálogo Estratégico sobre el futuro de la automoción convocado por la Comisión.

En la misiva, ambas organizaciones aseguran que los actuales objetivos climáticos de la UE «ya no son viables en el mundo de hoy». Alegan que el sector sufre una dependencia casi total de Asia en la cadena de valor de las baterías, una infraestructura de recarga insuficiente, costes de electricidad más altos que los de sus competidores y aranceles comerciales que lastran las exportaciones, como el 15 % que aplica Estados Unidos a los vehículos europeos. «Esto ha provocado que la cuota de mercado de los eléctricos de batería aún esté lejos de su objetivo», afirman.

Actualmente, los vehículos eléctricos de batería apenas representan un 15% del mercado comunitario de turismos, el porcentaje cae al 9% en furgonetas y apenas supone un 3,5% en camiones, cuotas insuficientes —afirman— para cumplir los compromisos de 2030 y 2035. No obstante, algunos mercados de la Unión Europea muestran señales de crecimiento. Es el caso del español que, a la espera de los datos de agosto, en julio disparó sus ventas de coches eléctricos un 89,6%, alcanzando ya el 7,8% del total del mercado. Aún así, advierten los fabricantes, muchos clientes se «muestran reacios a cambiar a sistemas de propulsión alternativos».

Por ello, el sector reclama una estrategia «más realista» que incluya subvenciones a la compra, menores costes de recarga, reducciones fiscales y ventajas de acceso urbano. También defienden que, aunque los vehículos eléctricos liderarán el cambio, debe haber espacio para híbridos enchufables, extensores de autonomía, motores de combustión interna altamente eficientes, hidrógeno y combustibles sostenibles. «Las sanciones y mandatos legales no bastan para impulsar la transición. Necesitamos un marco flexible, competitivo y orientado al mercado», subraya la carta firmada por Ola Källenius, presidente de Acea y CEO de Mercedes-Benz, y Matthias Zink, presidente de Clepa y directivo de Schaeffler. Además, urgen a adelantar la revisión de los estándares de emisiones para camiones y autobuses