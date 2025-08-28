La caída de tipos dispara las hipotecas un 45% en León

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en León experimentó en el mes de junio una subida del 45,6% interanual, hasta las 284, frente al 31,7 % de la media nacional, hasta las 41.834, según reflejan los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la Agencia Ical.

Las hipotecas constituidas sobre viviendas subieron en las nueve provincias de la Comunidad, excepto en Soria, donde bajaron un 20,3 % en relación a 2024, hasta totalizar 43 operaciones en junio. Donde más subieron fue en Ávila, donde se firmaron 115 hipotecas, casi el doble que en junio de 2024 (+98,2 %), seguida de Salamanca, donde alcanzaron las 243 (+80 %). En Zamora, el incremento fue del 60,4 %, con 77 hipotecas; en León, del 45,6 %, con 284, y en Valladolid, del 38,6 %, con 506. La menores subidas correspondieron a Palencia, con un 33 % (129), y a Burgos, con un 28,6 % (265), mientras que en Segovia se firmaron 109, un 2,8 % más.

En cuanto al capital suscrito, en paralelo, solo disminuyó en Soria, un 4,9 %, con cinco millones de euros. Encabezó los crecimientos Ávila con un 172,5 % (12,9 millones), por delante de Salamanca, con un 114,7 % (28,1 millones); de Valladolid, con un 93,6 % (65,7 millones) y de Zamora, donde subió un 61,9 % el capital y alcanzó los 6,6 millones. En León, se alcanzaron los 27,7 millones (+33,9%); en Burgos, los 27,3 millones (31,3 %); en Palencia, los 12 millones (+18,2 %), y en Segovia, los 11,9 millones (8,2 %).

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, en el conjunto nacional, el tipo de interés medio fue del 2,99 % y el plazo medio de 25 años. El 28 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 72 % a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del tres % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,98 % para las de tipo fijo, según los datos consultados.