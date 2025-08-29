España es el motor en Europa de las matriculaciones de coches

Publicado por JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Creado: Actualizado:

La industria automovilística europea no atraviesa un buen momento en 2025. Entre enero y julio se matricularon 6.491.448 vehículos en el conjunto de la Unión Europea, un 0,7% menos que en el mismo periodo de 2024, según datos publicados el 28 de agosto por la patronal de fabricantes Acea. La caída se explica por la debilidad de tres de los grandes mercados —Francia, Italia y Alemania-, que registraron descensos del 7,9%, 3,7% y 2,5%, respectivamente. El contraste lo pone España, cuarto mercado del bloque, que se convirtió en excepción con un crecimiento del 14,3% y 708.139 matriculaciones en los siete primeros meses del año.

El tirón del coche eléctrico y las ayudas del plan Moves III explican buena parte de ese avance. Pese a la tendencia negativa en el conjunto del ejercicio, julio trajo señales de mejora. Las matriculaciones subieron un 7,4% interanual, compensando el retroceso del 7,3% registrado en junio. El impulso vino de los híbridos enchufables (+56,9%) y de los eléctricos puros (+39,1%). Aun así, la combustión sigue pesando: cuatro de cada diez coches vendidos en julio fueron de gasolina o diésel, y el conjunto de modelos de combustión domina todavía el mercado europeo con un 37% de cuota, aunque en descenso respecto a 2024. Por su parte, los eléctricos de batería han superado ya el 15% de cuota de mercado en Europa, todavía lejos de los objetivos marcados por Bruselas para avanzar hacia la descarbonización del sector.

Este desajuste entre objetivos climáticos y realidad comercial será el eje de la reunión prevista para el 12 de septiembre entre los fabricantes y la Comisión Europea. Esta misma semana, Acea y la patronal de proveedores Clepa enviaron una carta a Bruselas pidiendo a la presidenta Ursula von der Leyen replantear su estrategia verde y posponer así, entre otras medidas, la prohibición de vender coches de combustión más allá de 2035. «Estas medidas no son viables en el mundo de hoy", advirtieron en la misiva, en la que añadieron que los ciudadanos se «muestran reacios a cambiar a sistemas de propulsión alternativos». El sector insiste en que la transición debe ser gradual y que no se puede «privilegiar unas tecnologías frente a otras».

En total, los fabricantes han vendido, en lo que va de año, poco más de un millón de coches eléctricos puros, una cifra exigua para las ambiciones comunitarias. La tecnología preferida por los ciudadanos europeos es la hibridación —vehículos propulsados por combustibles tradicionales y que incluyen una pequeña batería-, que acumulan 2,5 millones de ventas en los siete primeros meses del año, con un crecimiento especialmente fuerte en los mercados francés y español.

En España, la fotografía es similar. La transición verde del sector se está llevando a cabo al ralentí donde el parque móvil sigue dominado por los coches de combustión que poco a poco pierde peso. Según los datos de Acea, seis de cada diez coches matriculados en el país fueron de tecnologías alternativas y tan solo el 36% son de gasolina o diésel. Los eléctricos puros no lideran las preferencias pese a que sus ventas crecieron un 89,6%. Los híbridos tradicionales sí son los más vendidos: acumulan el 41,5% de las ventas en 2025.

Tesla pierde fuelle

El año convulso también se refleja en los balances empresariales. Stellantis y Renault han sufrido caídas de beneficios e incluso pérdidas en los primeros meses del ejercicio. En el caso de Stellantis, que agrupa marcas como Peugeot, Citroën y Opel, las ventas en la UE retroceden un 9,9%. Pero la mayor sacudida llega de Tesla: las matriculaciones de la compañía estadounidense en la Unión Europea se hunden un 43,5% hasta julio, lo que contrasta con la evolución positiva del mercado de eléctricos en su conjunto. El contrapunto lo pone China. BYD disparó sus ventas un 251,3%, hasta 58.434 unidades, quedando a solo 19.012 coches de los números de Tesla en el Viejo Continente. Y el sorpasso ya se ha producido en el caso de SAIC Motor —fabricante de los eléctricos MG-, que matriculó 123.790 vehículos en la UE, frente a los 77.446 de la firma de Elon Musk.