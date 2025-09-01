Portugal firmará un crédito de 1.300 millones de euros con el BEI para vivienda

Publicado por Efe Lisboa Creado: Actualizado:

TextoEl primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), anunció que esta semana que el Gobierno adoptará varias medidas en el ámbito de la vivienda, entre ellas la firma con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de una línea de crédito de más de 1300 millones de euros. Así lo anunció Montenegro en su discurso de cierre de la Universidad de Verano de su formación, el Partido Social Demócrata (PSD), una iniciativa de formación de jóvenes que se celebra en Castelo de Vide. «En el caso de la vivienda, nos enfrentamos a un reto enorme, gigantesco, pero que hay que superar y vencer. Y lo haremos. Quiero garantizarles que lo haremos; llevará algunos años, pero lo haremos», dijo el primer ministro, quien detalló que se adoptarán medidas para «motivar la inversión privada». También se buscará «eliminar la burocracia, simplificar los procedimientos y crear un régimen fiscal atractivo para invertir, alquilar y comprar». Esto con el objetivo de «incrementar la oferta» habitacional, ya que, continuó: «Mediante el aumento de la oferta, podremos moderar los precios». El primer ministro detalló que se adoptarán igualmente medidas estatales, aumentando la construcción y rehabilitación de vivienda pública, empezando por firmar el próximo jueves 4 de septiembre una línea de crédito de más de 1.300 millones de euros con el BEI. «Y también continuaremos y culminaremos la negociación para la constitución de una línea de garantía en el ámbito del Banco Portugués de Fomento para poder financiar las 133.000 viviendas públicas que figuran en las estrategias locales de vivienda de los municipios», agregó. El pasado 28 de junio. cientos de personas se manifestaron en el todo el país al grito de «casa para vivir» para protestar por la carestía de la vivienda y denunciar la especulación. Los precios de compra de la vivienda en Portugal subieron en 2024 el 13,3 %.