El Estatuto de los Trabajadores cambia los permisos retribuidos en 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de permisos retribuidos en España ha experimentado importantes modificaciones con la llegada del año 2025, incorporando nuevos beneficios para los trabajadores que decidan convertirse en donantes de órganos o tejidos. Esta actualización forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno español para incentivar la donación y responder a las necesidades del sistema sanitario nacional.

Entre las novedades más destacadas figura la incorporación del apartado g) en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, según establece la Ley 6/2024 de 20 de diciembre. Esta modificación concede a los empleados el derecho a ausentarse de su puesto de trabajo "por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos", siempre que dichos procedimientos deban realizarse durante la jornada laboral.

Los sindicatos, en especial USO, han recopilado una guía completa sobre los permisos vigentes a los que tienen derecho todos los trabajadores españoles durante este 2025, recordando que estos derechos mínimos pueden mejorar mediante la negociación colectiva en cada convenio específico.

Principales permisos retribuidos vigentes en 2025

El catálogo de permisos retribuidos en España para este año 2025 mantiene derechos fundamentales como los 15 días naturales por matrimonio o registro de pareja de hecho, un beneficio que no ha sufrido modificaciones. También continúan los 5 días en casos de accidente, enfermedad grave u hospitalización de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo también a personas que convivan con el trabajador y requieran cuidados efectivos.

Por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado, se mantienen los 2 días de permiso, ampliables en otros dos si el trabajador necesita desplazarse. El traslado de domicilio habitual sigue generando derecho a un día libre remunerado, mientras que se conserva el permiso por el tiempo indispensable para cumplir con deberes inexcusables de carácter público y personal.

Desde la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, los trabajadores españoles cuentan también con 4 días para ausentarse por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes. Esta medida se aplica en casos de enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia inmediata del trabajador, debiendo ser estas ausencias retribuidas cuando no superen los cuatro días anuales.

El nuevo permiso "climático" y su aplicación en situaciones extremas

Una de las incorporaciones más relevantes de los últimos tiempos es el denominado popularmente "permiso climático", recogido en el Estatuto de los Trabajadores al amparo del RD-Ley 7/2024. Este permiso concede hasta cuatro días retribuidos por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones establecidas por las autoridades competentes.

Este derecho se aplica también cuando exista una situación de riesgo grave e inminente, incluidas aquellas derivadas de catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos. Lo más destacable es que, una vez transcurridos los cuatro días iniciales, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, aunque la empresa podrá aplicar una suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor según lo previsto en el artículo 47.6 del Estatuto.

Diferencias entre empleados públicos y trabajadores del sector privado

El régimen de permisos retribuidos presenta algunas diferencias significativas entre los funcionarios públicos y los trabajadores regidos por el Estatuto de los Trabajadores. Los empleados públicos disfrutan de condiciones específicas recogidas en el artículo 48 del EBEP, como los 3 días hábiles por fallecimiento de cónyuge o familiar de primer grado en la misma localidad (ampliables a 5 si es en localidad distinta).

Una diferencia notable es el permiso por asuntos particulares, que concede a los funcionarios 6 días al año sin necesidad de justificación, beneficio inexistente en el régimen general del Estatuto de los Trabajadores. Además, cuentan con permisos específicos para concurrir a exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud durante los días de su celebración.

Para 2025, la novedad más relevante para el personal funcionario es idéntica a la del sector privado: se incorpora el permiso retribuido para actos preparatorios de donación de órganos o tejidos, quedando reflejado como apartado m) del artículo 48 del EBEP, según establece la Ley 6/2024 de 20 de diciembre.

Importancia y contexto de los nuevos permisos

La incorporación del permiso específico para donantes de órganos representa un avance significativo en las políticas de fomento de la donación en España, país que ya lidera las estadísticas mundiales en este ámbito. Esta medida busca eliminar barreras prácticas que pudieran disuadir a potenciales donantes, garantizando que los trámites previos no supongan una pérdida económica.

El nuevo marco normativo reconoce la donación de órganos como un acto de solidaridad que merece protección laboral, equiparándolo a otros permisos relacionados con la salud y el bienestar social. Los expertos estiman que esta medida podría incrementar el número de donantes en España en aproximadamente un 5-7% durante este 2025, lo que supondría un refuerzo significativo para el sistema de trasplantes nacional.

Asimismo, la consolidación del permiso climático refleja la adaptación del marco laboral a los desafíos derivados del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en el territorio español. Durante 2024, más de 35.000 trabajadores españoles se vieron afectados por situaciones de este tipo, cifra que podría incrementarse en los próximos años según las previsiones climatológicas.