Sabadell da por seguro que BBVA mejorará su oferta y pone en duda los números

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en una fase decisiva en la que aún persisten serias dudas en torno al grado de aceptación que la entidad vasca logrará finalmente, especialmente entre los inversores minoristas. Con el folleto de la operación ya sobre la mesa, el consejero delegado de la catalana, César González-Bueno, se mostró ayer convencido de que BBVA mejorará la oferta en la recta final del periodo de aceptación iniciado el lunes, dejando entrever la postura que el consejo de administración del banco adoptará en el informe en el que debe emitir su recomendación sobre la opa y que verá la luz en unos días.

«El sentido común nos lleva a pensar que esta no puede ser la oferta definitiva de BBVA... El valor del Sabadell es más atractivo", apuntó el banquero durante un evento financiero organizado por Barclays en Nueva York.

Estos encuentros con inversores cobran especial relevancia en un momento en el que las dos entidades tratan de inclinar la balanza a su favor ante los accionistas, que hasta el próximo 7 de octubre deben decidir si venden sus acciones a BBVA. El banco comandado por Carlos Torres se mantiene firme en que una mejora de la oferta no está sobre la mesa. Pero el mercado también descuenta un giro en su estrategia, ya que vender títulos del Sabadell en Bolsa es estos días entre un 8% y un 9% más rentable que acudir a la opa. Eso no quiere decir que los inversores duden del valor estratégico de la fusión. Ni tampoco del financiero. Pero muchos analistas —como Barclays o Citi— sí consideran que los minoristas —que representan en torno a la mitad del capital del banco— no acudirán a la opa sin una mejora.

«No descartamos la posibilidad de que BBVA mejore la ecuación de canje y/o el pago en efectivo justo antes de que termine el plazo de aceptación", apunta Rafael Alonso, analista del sector en Bankinter. El experto recuerda que la remuneración prevista para los accionistas del Sabadell entre 2025 y 2027 «es francamente atractiva, con un plan para destinar 6.300 millones entre dividendos y recompras de acciones que representan el 36% de la capitalización bursátil actual». «Dicho de otra manera, el plan del Sabadell es equivalente a una rentabilidad media anual estimada del entorno del 12% frente al 10% para BBVA en el mismo periodo según nuestras estimaciones", añade.

Frente a estas perspectivas, Onur Genç defendió ayer el atractivo de la unión, recordando que tras la fusión «se espera un crecimiento del beneficio por acción del 5% para los accionistas de BBVA y del 25% para los del Sabadell». Estas cifras, que el banco incluyó en el folleto de la opa, fueron ayer puestas en duda por González-Bueno.

«Como en la primera oferta, echamos de menos más concreción", apuntó el banquero. Y señaló directamente a la previsión de sinergias de 900 millones de euros que ahora plantea BBVA y que, según indicó el número dos del Sabadell, el banco ha realizado dando por sentado que la prohibición del Gobierno a la fusión durará solo tres años, cuando ese periodo podría extenderse a otros dos. BBVA también considera en el folleto de la opa que la fusión podría completarse entre seis y ocho meses después de que expire ese veto del Ejecutivo.