La Inteligencia Artificial convierte al dueño de Oracle en el hombre más rico del mundo y desbanca a Musk

Jornada de infarto para los valores tecnológicos en Wall Street. Y esta vez no llega de la mano de Nvidia. El gigante tecnológico Oracle ha llegado a dispararse un 40% en la apertura de Wall Street tras unos resultados que, pese a quedarse por debajo de lo esperado, han deparado una grata sorpresa para el mercado, con un espectacular crecimiento en su cartera de pedidos gracias a los contratos firmados con grandes clientes como Amazon, Alphabet, Microsoft y OpenAI, todos ellos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial.

La escalada en Bolsa de sus títulos, que rondan ya los 338 dólares, tienen además un ganador colateral: Larry Ellison, cofundador de la compañía, que en apenas unos minutos ha disparado su fortuna en más de 100.000 millones de dólares —hasta los 395.000 millones de dólares— gracias a esa revalorización de las acciones en su poder. De este modo, Ellison ha logrado destronar a Elon Musk del primer puesto del ranking de las personas más ricas del mundo. El fundador de Tesla atesoraba hasta ahora 384.000 millones de dólares, según este índice de multimillonarios elaborado por Bloomberg. Los analistas consideran que la reacción del mercado no es, ni por asomo, exagerada, tras unos resultados del segundo trimestre que se han quedado por debajo de lo esperado, pero con unas buenas guías y ese fuerte repunte de más del 259% en su cartera de pedidos.

«De cara al próximo trimestre, el equipo directivo ha anunciado que esperan un crecimiento de ingresos de entre el 12% y el 14% (frente al +7,9% esperado por el consenso) y un beneficio por acción en el rango de +1,61 dólares/+1,65 dólares (frente a los 1,62 dólares que anticipa el mercado). Así pues, las guías son mejores de lo esperado", apuntan desde el departamento de análisis de Bankinter. Los expertos consideran que los mensajes de Oracle sobre el crecimiento de su negocio de infraestructuras de centros de datos de IA también han sido muy positivos, algo que ha ayudado a mantener las fuertes ganancias en la principal plaza financiera del mundo. Se refrenda el fuerte desarrollo de este negocio.

