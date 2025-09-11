Iberdrola y Endesa, listas para alargar la vida de sus nucleares, piden ajustes en el plan de cierre

Publicado por Crsitina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

El futuro energético de España afronta un otoño caliente en lo relativo a decisiones clave como el cierre nuclear, la inversión en redes y las mejoras regulatorias para evitar futuros apagones. Todo, en un momento en el que las eléctricas han cuantificado en un 83% el colapso que sufre la red de distribución. El 1 de noviembre Iberdrola, Endesa y Naturgy, las titulares de la central de Almaraz deberán empezar a tramitar su parada definitiva si no se produce antes un acuerdo con el Gobierno para ampliar su vida útil y a falta de menos de 50 días para esta fecha, las posiciones siguen alejadas. Sin embargo, los directivos de estas compañías reiteraron este miércoles que las empresas están dispuestas a discutir una modificación del calendario de cierre y aseguraron estar «preparadas» para alargar su vida útil.

La saturación que muestra el mapa de capacidad de la red ha dado argumentos a las grandes energéticas para volver a defender la energía atómica: «la nuclear juega un papel nuclear en este contexto actual", defendió el consejero delegado de Endesa, José Bogas, en el 'X Foro Energía' organizado por elEconomista.es. El CEO abogó por abrir un diálogo «realista y técnico» con el Ejecutivo y ver las posibilidades que tienen, para garantizar, entre otras cuestiones, «la seguridad, que no suponga un coste adicional para los ciudadanos y que contribuya a la estabilidad". Es decir, las tres líneas rojas marcadas por el Gobierno para sentarse a negociar una prórroga. "Creemos firmemente que la nuclear puede, incluso mejorando el esquema económico actual, cumplir esos objetivos con el objetivo de garantizar la transición energética", defendió.

Estabilidad tras el apagón

Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, subrayó que no sería necesario modificar completamente el plan de cierre nuclear, aunque sí realizar algunos ajustes. A juicio de Ruiz-Tagle, "sería una locura cerrar Almaraz y dejar abiertas las otras cinco", afirmó. Asimismo, defendió que España cuenta con los costos de producción nuclear más económicos de Europa, alrededor de 70 euro y puso el acento en la inestabilidad que podría enfrentar el sistema eléctrico sin el apoyo de esta tecnología y la dificultad que esto implicaría para manejar fluctuaciones en el sistema como sucedió en el cero enegético.

En sus intervenciones en este foro, los CEOs de ambas empresas también reiteraron la necesidad de un marco regulatorio estable en un momento crucial para no ahuyentar las inversiones en proyectos estratégicos volvieron a insistir en la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mejore la tasa de retribución de las redes en España. La propuesta del regulador de subir del 5,58% actual al 6,5% para el periodo 2026-2021 no sentó bien en el sector, que reclama llegar, al menos al 7,5% en línea con otros países del entorno para evitar una fuga de inversiones y un frenazo en el desarrollo de la red nacional. .

"La señal que nos está dando el regulador a los regulados es que no quiere mejorar las redes", afirmó Ruiz-Tagle asergurando que el 92% de los nudos de su empresa están copados. "Esta es la realidad. Por eso de cada 100 MW que se nos pedían dábamos 10 MW", enfatizó este miércoles en un foro energético de elEconomista.

En esta misma línea, Bogas reiteró que la propuesta de la CNMC "no se ajusta a los valores de mercado europeo y está muy alejada de las tasas de otros sectores regulados como el aeroportuario y las telecomunicaciones e introduce unos niveles de riesgos muy elevados que desincentivan la inversión".

Los directivos de ambas compañías se han referido al "enorme esfuerzo inversor" que han llevado a cabo en España pero reiteran la necesidad de esta mejora en un momento crucial para el sector después de que el corte eléctrico de abril pusiese al descubierto la vulnerabilidad de la red. Las restricciones técnicas que está aplicando el Red Eléctrica para reforzar el sistema está multiplicando otro efecto indeseado: la falta de demanda firme y la red insuficiente para inyectarla ha provocado que el porcentaje de energía renovable se desecha porque no puede ser integrada escale hasta cotas históricas.

"Necesitamos un marco retributivo que atraiga inversiones. La tasa actual y la propuesta de nueva metodología de dicha activa no refleja ni el riesgo de esta actividad ni la ambición que exige esta transformación. Necesitamos un modelo más alineado con el resto de países de nuestro entorno que permita atraer capital y talento para reforzar nuestra infraestructuras. Esto es fundamental", recalcó Bogas.