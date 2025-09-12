Carlos Cuerpo presume de japonés: así se dirige a inversores nipones en un vídeo viral

Publicado por EFE Tokio Creado: Actualizado:

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, destacó este viernes "el talento de las empresas españolas" durante una visita al pabellón nacional en la Expo de Osaka, con la que cierra su segundo viaje a Japón en poco más de un año.

Las instalaciones son "una muestra del talento de las empresas españolas, de su capacidad para innovar, crecer y competir con fuerza en los mercados globales", destacó Cuerpo en una publicación en su perfil de la red social X desde la ciudad del oeste nipón. El Pabellón España "resalta el vínculo histórico de nuestro país con Japón", escribió el ministro tras visitar el recinto, acompañado del embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio, entre otros. El concepto del pabellón español gira en torno a Kuroshio, la segunda corriente cálida más grande del mundo, descubierta en 1565 por el navegante vasco Andrés de Urdaneta y uno de los grandes secretos de la navegación española en la época, que estableció un importante canal comercial y cultural con Asia.

Cuerpo cierra hoy una visita de dos días a Japón durante los que, además de visitar la Expo, ha celebrado varios encuentros en Tokio con inversores y ha mantenido una reunión con su homólogo nipón, Yoji Muto, para impulsar la cooperación ante la presión arancelaria.

Fue precisamente en esa reunión, donde el ministro se viralizó tras compartir él mismo un vídeo donde se dirigía a sus interlocutores en japonés. Un hecho que ha llamado la atención de los internautas y ha sido ampliamente aplaudido.