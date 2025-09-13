El mayor accionista particular del Sabadell presiona a BBVA por la opa

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i), el consejero delegado, César González-Bueno (d), durante la rueda de prensa en la que se ha anunciado que recomiendan no vender al BBVA..QUIQUE GARCÍA

Banco Sabadell lanza la última bala para convencer a los accionistas de que su rentabilidad futura pasa por seguir camino en solitario frente a la opa de BBVA. Tras una reunión que se extendió hasta última hora del jueves, el consejo de administración de la entidad catalana anuncio ayer su rechazo unánime a la oferta del banco vasco, recomendando a los accionistas que no acudan al canje. La entidad argumenta su decisión en un documento de 85 páginas remitido a la CNMV en el que concluye que la oferta actual «no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones», además de «infravalorar muy significativamente el proyecto y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario». Sabadell considera, de hecho, que su valor está entre un 24% y un 37% por encima de lo que actualmente ofrece BBVA, antes de incluir una prima de control.

«Esta oferta concreta nació muerta y solo queda que la entierren los accionistas», sentenció ayer el presidente del vallesano, Josep Oliu, durante la rueda de prensa celebrada en Sant Cugat (Barcelona)para presentar un informe que, pese al rechazo en bloque del consejo, ha sacado a la luz una voz discordante que tiene mucho que decir en el proceso.

Se trata de David Martínez Guzmán, el principal accionista particular de Banco Sabadell —con un 3,8% del capital— y también consejero dominical, que con su abstención al informe ha dejado clara su posición favorable a la fusión, aunque no tal y como está planteada actualmente. El magnate mexicano —muy apreciado dentro de la entidad, según afirman fuentes conocedoras— ha dejado por escrito que la oferta «constituye la estrategia acertada para las dos instituciones», pero el precio actual «la hace irrealizable». Es decir, presiona al grupo de Carlos Torres para mejorar la opa, una posibilidad que la entidad con sede en Bilbao se empeña aún en desterrar.

«Solicito respetuosamente a BBVA que lo reconsidere y presente una oferta competitiva, a un precio que permita alcanzar la aceptación de, al menos, el 50% de los accionistas del Sabadell», insiste Martínez Guzmán que, pese a asegurar que no acudirá al canje a los precios actuales, justifica su abstención al no compartir algunas de las opiniones del resto de consejeros. Este último punto supone un balón de oxígeno para el banco vasco en el proceso. Pero el hecho de que incluso quien valora de forma positiva la fusión asegure que no canjeará sus títulos evidencia la presión sobre Carlos Torres para mejorar la oferta inicial. Dudas sobre el folleto El propio Oliu sabe que todo tiene un precio y ayer, entre crítica y crítica a su rival, señaló que la situación no es irreversible y que con una mejora de la oferta —que tendría que ser «muy sustancial»— se podrían «empezar a hacer las cosas desde cero». Cualquier propuesta nueva debería, a juicio de la cúpula del banco, añadir una prima de control que oscilaría «entre el 20 y 40%».

Por su parte, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, criticó la idea de Carlos Torres sobre que la revalorización del Sabadell en Bolsa está sostenida por la opa, con lo que una retirada de la misma supondría un desplome del valor. "Esa es una afirmación gratuita", apuntó el banquero, quien apeló a los últimos informes de analistas como Alantra, que otorgan a la entidad un precio objetivo por encima de la cotización actual.

González-Bueno argumentó que Sabadell está más correlacionado con otras entidades como CaixaBank, Unicaja o Bankinter, recordando que desde que en 2020 se rompieran las negociaciones para una fusión, los accionistas de la vallesana "han multiplicado su inversión por 11 veces y los de BBVA por seis". Números "poco realistas" Las previsiones bursátiles no son las únicas que cuestiona el consejo del Sabadell. El principal punto de fricción se centra en la estimación de sinergias, calificadas como "poco realistas" por los directivos de la entidad, que no creen que BBVA pueda alcanzar los 900 millones de ahorros que plantea en su folleto. Tampoco que pueda lograrlas inmediatamente después del veto a la unión impuesto por el Gobierno, que el banco vasco da por sentado que durará tres años, sin tener en cuenta que ese plazo puede ser prorrogado a otros dos. Sabadell también reclama mayor transparencia en otros puntos clave, como la posibilidad de rebajar el umbral de aceptación si no se alcanza el 50%, lo que obligaría a BBVA a lanzar una segunda opa en efectivo.

"Sería algo muy complejo; o bien lo hacen con fondos propios -que afectaría a los dividendos futuros- o bien con una ampliación de capital que diluiría la participación del accionista de Sabadell en BBVA".

Sin sinergias hasta 2032 y dudas con el futuro 'ok' del Gobierno a la fusión

La cúpula de Banco Sabadell se esmeró ayer en desmontar los argumentos económicos de la opa de BBVA, empezando por la estimación de sinergias. El consejo de la entidad catalana considera que los ahorros que el banco vasco prevé para 2029 no se alcanzarán, al menos, hasta 2032. Incluso después del veto a la fusión impuesto por el Gobierno, dudan de que BBVA pueda llegar a los números planteados.

"La estimación de Sabadell es que las sinergias a realizar no superarían los 750 millones anuales antes de impuestos, frente a los 835 millones estimados por BBVA", apunta la entidad. Adicionalmente, advierte de sinergias negativas derivadas de factores como la pérdida de clientes, con un impacto negativo de unos 250 millones, sin olvidar el impuesto a la banca, que BBVA no tiene en cuenta en sus previsiones y que para entonces podría seguir en vigor. Sabadell estima que el golpe fiscal sería de 130 millones.

El banco también duda de que una hipotética caída del Gobierno actual pueda acelerar las sinergias, tal y como considera el accionista David Martínez Guzmán, que espera que la política "siempre cambiante" reconsidere las condiciones impuestas ahora. No obstante, Oliu rebatió ayer que "eliminar la marca Sabadell no es una decisión fácil para ningún político", convencido de que será complicado que otro Ejecutivo, sea del color que sea, dé su visto bueno a una fusión. También por el impacto en el empleo, que los sindicatos cifran en 10.500 puestos directos y el doble en indirectos.