Dudas de si la opa del BBVA triunfará sin subir la oferta

Las dudas sobre que la opa del BBVA por el Sabadell pueda salir adelante sin que se mejore la oferta —lo que hasta el momento ha descartado de plano el banco que preside Carlos Torres— persisten y habrá que ver si la entidad mueve ficha en el plazo que le queda para hacerlo, que acaba el 23 de septiembre. Los accionistas del Banco Sabadell pueden desde el lunes 8 de septiembre aceptar la oferta, para lo que tienen de plazo hasta el 7 de octubre, pudiendo hasta un día antes, el 6 de octubre, revocar su aceptación. Desde el viernes ya conocen la recomendación que les hace el consejo de administración del banco, que les ha desaconsejado que acudan a la opa porque infravalora al Sabadell y les advierte de que perderán dinero con el canje propuesto por el BBVA.

El consejo de administración de Banco Sabadell, que no esperó ni una semana para emitir su informe, pese a que disponía de diez días para hacerlo desde la apertura del periodo de aceptación, fue contundente en la oposición que ha venido mostrando hacia esta opa hostil. El máximo órgano de gobierno de la entidad catalana afirma en su informe que, con la oferta de canje del BBVA el accionista del Sabadell que acepte la oferta acabará «perdiendo dinero». Al cierre de la sesión del viernes en bolsa, los accionistas del Sabadell que aceptaran el canje propuesto tendrían una prima negativa del 9,86 %, es decir que perderían ese porcentaje con respecto al valor al que cerró la sesión la acción del Sabadell. El consejo de administración del Sabadell ha esgrimido para apoyar su afirmación dos informes financieros, uno encargado a Goldman Sach y otro a Evercore Partners, que también concluyen que el precio ofrecido es inadecuado.

Una oferta insuficiente

Una opinión compartida de manera unánime por el consejo de administración, pues aunque el informe se aprobó con la abstención del consejero e inversor mexicano David Martínez, dueño del 3,86 % del Sabadell, por no compartir algunas opiniones y argumentos del informe, éste se adhirió al rechazo a la oferta y ha comunicado que no canjeará ni sus acciones propias ni las que gestiona el fondo Fintech Europe. Martínez, que se ha mostrado en el informe a favor de las fusiones en el sistema bancario español y europeo, en lo que coincide con el BBVA y su propuesta, ha solicitado, no obstante, al BBVA que presente una «oferta competitiva». Desde la dirección del Sabadell piensan lo mismo, y su consejero delegado, César González-Bueno, dijo el viernes, en la rueda de prensa en que presentaron el informe sobre la opa, que si el BBVA no aumenta de manera significativa su oferta, la opa «ha nacido muerta». La opinión del consejo de administración es apoyada por la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell, que ha pedido a los accionistas que no acepten el canje propuesto por el BBVA. Los responsables del Sabadell esgrimen que el valor de mercado de la acción del banco está un 37 % por encima de la oferta del BBVA, cuyos máximos responsables han reiterado durante esta semana que la oferta «es la que es» y que no la modificarán porque es suficientemente atractiva. Pese a la rotunda negativa del BBVA hasta el momento a mejorarla, el BBVA cuenta con plazo hasta el próximo 23 de septiembre para hacerlo. Los responsables del BBVA también han negado que vayan a retirar la condición de que para que la opa salga adelante se obtenga más del 50 % de los derechos de voto del Sabadell y que se vayan a conformar con menos, aunque la ley se lo permita. Su presidente, Carlos Torres, afirmaba esta semana que si se quedan por debajo del 50 % la opa se declarará fallida y se acabará la operación, y que nadie debe confiar en que habrá una segunda opa. Sin embargo, el consejo de administración del Sabadell ha alertado en su informe del riesgo que supone que el BBVA renuncie a esa condición de aceptación y que la sitúe en más del 30 %. Esto le obligaría a lanzar en el plazo de un mes desde la liquidación de la oferta (el 17 o el 20 de octubre) una segunda opa, toda en efectivo.