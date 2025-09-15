Afiliados extranjeros: León supera los 13.000 en agosto, un 16.7% más que hace un año

El número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social ha aumentado un 16,7% respecto al mismo mes del año anterior.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La provincia de León ha alcanzado en agosto un total de 13.270 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 16,76% respecto al mismo mes del año anterior, con 1.904 nuevos cotizantes. En comparación con julio, el aumento ha sido del 1,42%, sumando 185 afiliaciones más.

Este crecimiento sitúa a León por encima de la media nacional, que ha registrado un aumento interanual del 7%. Además, la provincia destaca por la alta participación femenina, con 7.818 mujeres afiliadas, lo que representa casi el 60% del total de trabajadores extranjeros en el territorio.

Los datos reflejan una consolidación de la presencia extranjera en el mercado laboral leonés, donde el 76% de los afiliados están inscritos en el Régimen General y más de 1.750 lo hacen como autónomos, reforzando su papel en sectores clave de la economía local.

En cuanto a la procedencia, 3.359 afiliados son ciudadanos de países de la Unión Europea, mientras que 9.911 provienen de otros países, con especial presencia de trabajadores de Rumanía, Marruecos, Colombia y Venezuela, que lideran el ranking nacional de afiliación extranjera.

A nivel autonómico, Castilla y León ha registrado 101.542 afiliados extranjeros, con un crecimiento interanual del 13,04%, aunque con una ligera caída mensual del 0,14%. En el conjunto de España, el número de afiliados extranjeros ha alcanzado los 3.050.000, lo que supone el 14% del total de cotizantes del sistema.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha valorado positivamente estos datos: “Los tres millones de trabajadores extranjeros que han elegido España para desarrollar su proyecto de vida contribuyen a que nuestro país crezca y a sostener nuestro estado de bienestar”.

Por regímenes, el número de autónomos extranjeros ha alcanzado un nuevo máximo histórico con 487.601 personas, un 6,5% más que hace un año, con especial protagonismo en sectores de alto valor añadido como Informática, Comunicaciones y Actividades Científicas y Técnicas.

En el conjunto nacional, las mujeres representan el 43,3% de los afiliados extranjeros, mientras que en León ese porcentaje se eleva al 59%, lo que sitúa a la provincia como referente en la incorporación femenina al mercado laboral foráneo. EFE

