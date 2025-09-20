«Los accionistas del Sabadell tienen una oportunidad única»

Tras más de un año desde que BBVA anunciase su oferta sobre Banco Sabadell y en pleno período de aceptación ¿qué les diría a sus accionistas?

Que están ante una oportunidad única. Es una propuesta atractiva por varios motivos. Tras la oferta, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor valoración de los últimos diez años. Los accionistas deberían plantearse si es posible lograrlo en solitario, y nuestra opinión es que no. Además, es mejor que hace un año, su valor ha aumentado un 43%, gracias a la buena evolución de la acción de BBVA. También deberían tener presente que, si no acuden al canje, continuarán siendo accionistas de un banco más pequeño y menos diversificado tras la venta de TSB.

¿Qué otros aspectos conviene considerar?

Que la prima está muy por encima de la vista en operaciones similares en la banca europea en los dos últimos años. A esto se suman las sinergias previstas tras la fusión, unos 900 millones de euros brutos anuales, que supondrán para los accionistas del Sabadell un 25% más de beneficio por acción frente a seguir en solitario. Además este proyecto refleja la apuesta decidida de BBVA por España y sus territorios. En León queremos seguir al lado de familias y empresas, apoyando el crecimiento económico y el progreso social.

¿Y si un accionista prefiere vender sus acciones en bolsa?

Le explicaría que BBVA ofrece un mismo precio a todos los accionistas y por todas sus acciones, mientras que en bolsa el valor fluctúa. Los primeros en vender lo harán a un precio, esas ventas presionarán la cotización a la baja y los siguientes lo harán a un precio inferior.

¿Qué tiene que hacer un accionista para acudir al canje?

Hasta el 7 de octubre pueden presentar su declaración, sin ningún coste, en cualquiera de nuestras oficinas, sean o no clientes, o por teléfono: en el 800 080 032, si son particulares, y en el 911 859 673, si son inversores institucionales. También tienen la posibilidad de acudir a la entidad en la que actualmente tengan depositadas sus acciones. Y si necesitan más información, también pueden conectarse a las sesiones digitales que celebramos cada viernes. Basta con registrarse en la web corporativa de BBVA (www.bbva.com) o llamar al 800 080 032.