Sabadell cree que la oferta «es peor que la anterior» y anticipa otra opa

Banco Sabadell no ha tardado en responder a la mejora de la oferta planteada por BBVA. Y, de momento, no cede lo más mínimo en su rechazo a la operación, a pesar de que la entidad vasca ofrece un 10% más con todo el pago en acciones para evitar el castigo fiscal de un desembolso en efectivo.

El consejero delegado de la catalana, César González-Bueno, aseguró ayer que esta nueva propuesta "es débil y peor que la anterior", pues bajo el planteamiento inicial, los accionistas del Sabadell se quedarían con un 16,2% de la entidad resultante y, ahora, esa cifra se reduce al 15,3%. El banco ha reactivado su actividad para tratar de mantener a los inversores de su lado. "Han subido poco", insistía ayer González-Bueno. Cabe recordar que desde la entidad llevaban días defendiendo que BBVA tendría que elevar entre un 30% y un 40% su propuesta para que el consejo se sentase con mejor actitud a valorarla.

"Una subida así hubiese hecho dudar a la gente, pero solo han empatado con la Bolsa", defendió el banquero, en referencia a la desaparición del diferencial negativo que existía hasta ahora entre la oferta y la cotización de la catalana. El número dos del Sabadell también apuntó a que el consejo de la entidad contará con cinco días para pronunciarse desde que la CNMV dé su visto bueno al movimiento del banco vasco. Entonces, emitirá un nuevo informe de valoración en el que confía en que se repita el rechazo unánime que el máximo órgano de gobierno ya demostró el pasado 12 de septiembre. Pero la situación ha cambiado con la mejora de la oferta. Y los grandes fondos, e incluso algunos miembros del consejo, también podrían replanteársela. Entre otros, el dominical David Martínez Guzmán, el mayor accionista particular del banco con un 3,8% del capital. Aunque el magnate mexicano -muy respetado dentro del banco- rechazó la opa en aquella reunión del consejo, sí dejó entrever que se lo pensaría dos veces si existiese una mejora.

"Yo no voy a acudir al canje", sentenció por su parte González-Bueno, reiterando su confianza en que el consejo en bloque hará lo mismo. "Y yo no miento", añadió. Ronda de contactos Con este telón de fondo, la cúpula del banco se prepara ahora para una nueva ronda de contactos con inversores minoristas -que actualmente suponen algo más del 48% del capital, según fuentes financieras-, y grandes fondos internacionales, con viajes programados en los próximos días a la City de Londres. Allí podrán testar el sentir del mercado y perfilar mejor su estrategia de defensa. "No tiene muy buena pinta para BBVA", aseguró González-Bueno.

De momento, la gran pregunta no es tanto si la mejora de la oferta será suficiente para convencer a los inversores, sino si habrá una segunda opa en caso de que no se alcance el umbral objetivo marcado por BBVA en el 50%. De ser así, y según apuntan en Sabadell, la entidad con sede en Bilbao tendría que lanzar esa nueva propuesta, esta vez en efectivo y, por tanto, con mayor carga fiscal para el accionista.

"Se ha generado un círculo perverso; si quieres ir a la opa, lo mejor es esperar a la segunda, que necesariamente será en efectivo y a un precio equitativo, que será mejor", apuntó González-Bueno, retando a Carlos Torres a aclarar si renunciará o no a ese umbral mínimo, una posibilidad que queda abierta en el documento remitido a la CNMV.