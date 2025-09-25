La actividad local de Coca-Cola genera 232 millones de euros de valor añadido a la economía castellanoleonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La actividad local de Coca-Cola genera empleo directo e indirecto para 3.762 personas en Castilla y León. De ellos, 102 son empleos directos y 3.660 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que, cada empleo directo apoya la creación 35 puestos de trabajo indirectos.

Gracias a su fuerza industrial y a la gran capilaridad de su sistema de distribución y equipo de ventas, Coca-Cola contribuye a impulsar el desarrollo de las economías locales, y lo hace gastando 1.500 millones de euros en compras a proveedores locales situados en España. Además, distribuye sus productos a más de 20.463 puntos de venta en Castilla y León. Esta capilaridad permite vertebrar económicamente el territorio, llegando tanto a grandes núcleos urbanos como a pequeñas poblaciones rurales de la región.

Coca-Cola continúa consolidándose como un motor para la economía y el empleo en Castilla y León. Así lo demuestran los resultados del Estudio de Impacto Socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen, según los cuales la actividad local de Coca-Cola generó 232 millones de euros de valor añadido en la economía castellanoleonesa, equivalente al 0,31 % del PIB regional.

De esta cifra, 14,5 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en Castilla y León, y los 217 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

Los consumidores en España gastaron un total de 9,200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revirtieron en la economía local.

“Coca-Cola lleva más de 65 años produciendo y comercializando bebidas en Castilla y León. Esto nos convierte en una compañía global cuyo origen, operaciones y cadena de valor son locales. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde nuestro manantial de Santolín (Burgos) y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio castellanoleonés nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad”, explica Ramón Méndez.

Los datos presentados en este Estudio muestran, además, la amplia capacidad y el importante papel de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las economías locales, convirtiéndose así en un actor de referencia en el panorama socioeconómico castellanoleonés, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región.

En Castilla y León, se encuentra, además, el manantial de Santolín (Burgos); con 81.365 metros cuadrados, 3 línea de llenado, 11.500 pallets de capacidad de almacenamiento, este manantial puede llegar a gestionar hasta 44 camiones al día. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 6 millones en este manantial.

Más allá de la economía: impacto en la sociedad y en el medio ambiente

Asimismo, Coca-Cola impulsa en Castilla y León iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven la resiliencia de las comunidades, siempre de trabajando en colaboración con las administraciones públicas locales y entidades expertas.

En el ámbito social, destacan programas como GIRA Mujeres, que ha contado desde su creación hace 9 años con la participación de más de 900 mujeres de Castilla y León. También es el caso de GIRA Jóvenes, proyecto que dado formación a más de 160 jóvenes castellanoleonenses. Asimismo, a nivel nacional, la compañía ha reforzado su plan de voluntariado corporativo con la dedicación de 8.700 horas por parte de sus empleados, contribuyendo así al desarrollo de proyectos de impacto en todo el territorio.

Desde el punto de vista ambiental, Coca-Cola continúa trabajando en proyectos como Mares Circulares, que desde 2018, ha contribuido a recoger más de 3.100 toneladas de residuos de las playas y entornos acuáticos en la Comunidad Autónoma gracias a la participación de más de 1.260 voluntarios castellanoleonenses.

Asimismo, Coca-Cola colabora con bares y restaurantes de la región para ayudarles a reducir su huella de carbono a través de Hostelería #PorElClima. Ya hay más de 820 establecimientos castellanoleonenses adheridos a esta iniciativa, dentro de los más de 15.000 locales implicados a nivel nacional.

Coca-Cola continúa consolidándose como un motor para la economía y el empleo en Castilla y León. Así lo demuestran los resultados del Estudio de Impacto Socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen, según los cuales la actividad local de Coca-Cola generó 232 millones de euros de valor añadido en la economía castellanoleonesa, equivalente al 0,31 % del PIB regional.

De esta cifra, 14,5 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en Castilla y León, y los 217 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

Los consumidores en España gastaron un total de 9,200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revirtieron en la economía local.

“Coca-Cola lleva más de 65 años produciendo y comercializando bebidas en Castilla y León. Esto nos convierte en una compañía global cuyo origen, operaciones y cadena de valor son locales. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde nuestro manantial de Santolín (Burgos) y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio castellanoleonés nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad”, explica Ramón Méndez

Los datos presentados en este Estudio muestran, además, la amplia capacidad y el importante papel de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las economías locales, convirtiéndose así en un actor de referencia en el panorama socioeconómico castellanoleonés, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región