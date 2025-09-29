Alimerka se digitaliza con etiquetas electrónicas de la mano de Stratesys y ASTS/ Solum Iberia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Stratesys, multinacional tecnológica especializada en consultoría digital, junto con ASTS / Solum Iberia, han alcanzado un acuerdo estratégico con Alimerka para desplegar etiquetas electrónicas gráficas en toda su red de supermercados.

El proyecto marca un hito en el proceso de transformación digital de Alimerka y la consolida como la cadena de distribución más digitalizada de Asturias y Castilla y León. La implantación de estas etiquetas permitirá gestionar precios y promociones en tiempo real, optimizar la reposición de productos y reducir errores humanos en los procesos de actualización, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa y sostenibilidad.

Innovación en pricing y eficiencia operativa

Además, la tecnología desplegada abre la puerta a nuevos modelos de revenue management basados en algoritmos de inteligencia artificial, capaces de analizar variables como la estacionalidad, el comportamiento de compra o el stock disponible, para ajustar automáticamente precios y promociones en función de la demanda. Con ello, Alimerka refuerza su compromiso con la innovación y su orientación hacia un cliente cada vez más digital y exigente.

“Para Stratesys, acompañar a Alimerka en este proceso de digitalización supone un orgullo y una responsabilidad. Estamos convencidos de que la innovación tecnológica es una palanca clave para reforzar el liderazgo y la competitividad en el sector retail”, afirma Jorge Sánchez Madrid, Associate Director en Stratesys.

Por su parte, desde ASTS / Solum Iberia subrayan: “La implantación de etiquetas electrónicas gráficas no solo aporta eficiencia y sostenibilidad, sino que acerca la innovación al día a día de los clientes de AAlimerka. Esta alianza demuestra cómo la tecnología se convierte en un motor real de diferenciación en el mercado”.

Con este proyecto, Stratesys reafirma su compromiso con la transformación digital del sector retail, impulsando junto a sus partners soluciones que generan un impacto positivo y sostenible tanto en el negocio como en la experiencia del cliente.