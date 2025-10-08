Belausteguigoitia (BBVA): “No tiene ningún sentido esperar una hipotética segunda opa, no tiene ventaja de precio ni de fiscalidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, asegura que “no tiene ningún sentido esperar una hipotética segunda opa” sobre el Banco Sabadell porque “no tiene ninguna ventaja”. En una entrevista con la ACN, el máximo responsable del banco en España afirma que el escenario de una segunda opa “es muy improbable” y “incierto”, y que no presenta “ninguna ventaja ni de precio, ni de plazo ni de fiscalidad”. Tras el anuncio del apoyo del accionista minoritario más relevante del Banco Sabadell, David Martínez, a la opa, Belausteguigoitia afirma que ha habido una “aceleración” de las adhesiones y se muestra confiado en que se superará “con holgura” el 50%. De hecho, prevé un apoyo “masivo” de los inversores institucionales y resta importancia al caso de Zurich.

Un directivo vasco insiste en que es “absurdo” esperar a una “incierta” segunda oferta, como se había insinuado desde el Banco Sabadell.

“Si se supera el 50% no habrá, lógicamente, segunda oferta, y en el hipotético caso de que la hubiera, el precio sería el mismo”, remarca.

En este sentido, reitera que el reglamento de OPAs establece que “el precio debe ser el que haya sido la mejor oferta en los últimos 12 meses”, en este caso, la oferta actual. Esperar, asegura, solo hará “el proceso más largo” y “retrasará las ventajas de la adhesión y la aceptación de la oferta actual”.

El BBVA insiste en que, si acabara haciendo una segunda OPA, la haría con recursos propios, sin ampliación de capital, y evita especular con opciones que le obliguen a desistir. “Es muy improbable”, dice Belausteguigoitia.

“La oferta es buenísima, el proyecto muy atractivo”, insiste el directivo del BBVA, que admite que cualquier decisión tiene un “componente sentimental, emocional” pero también “racional”.

“Somos muy optimistas, estamos muy confiados en que superaremos el 50% de aceptación; el apoyo entre el inversor institucional será masivo”, reitera Belausteguigoitia.

El directivo destaca como “muy relevante” el paso del inversor David Martínez, de quien recuerda que ha estado “desde hace más de una década” en el Banco Sabadell.

“Hemos visto claramente una aceleración, un incremento de las aceptaciones en los últimos días, en gran parte por la decisión adoptada por el accionista individual más importante y significativo, que tiene casi el 4% del Banco Sabadell”, afirma.

Asimismo, se muestra “convencido” de su decisión y destaca que, después de que “se haya cuestionado su potencial revocabilidad”, Martínez ha insistido en su ‘sí’ al BBVA.

El BBVA calcula que el grado de aceptación superará el 50%, suponiendo que el apoyo a la OPA será “masivo” entre los accionistas institucionales, que representan un 30% del capital social del Sabadell.

Además, Belausteguigoitia detalla que hay un 20% de inversores institucionales pasivos que en gran parte “replicarán” al resto y también aceptarán la oferta.

Un 48% de los accionistas son minoritarios, y el banquero considera “lógico” que muchos se vean “arrastrados” por el movimiento de David Martínez.

El banco espera que los canjes aumenten en las próximas horas. “Es lo habitual en este tipo de procesos, que los institucionales y los minoristas esperen hasta el final”, relata el directivo.

El plazo cierra este viernes por la noche y la oferta consiste en una acción ordinaria de nueva emisión del banco por cada 4,8376 acciones del Sabadell.