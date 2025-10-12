El «baby boom» acecha las pensiones

Publicado por Agencias madrid Creado: Actualizado:

La jubilación de la generación del baby boom va a generar un pico de gasto en pensiones hasta 2050 que ha reabierto el debate periódico sobre la sostenibilidad del sistema. La Airef asegura que las pensiones serán sostenibles siempre que lo sean el conjunto de las Administraciones Públicas, puesto que su viabilidad no solo radica en los ingresos por cotizaciones sociales sino en la recaudación total del Estado, que es el que garantiza el dinero necesario para cubrir ese gasto. Los años más críticos empezarán en 2030, momento en el que la población activa comenzará a descender, de acuerdo con las proyecciones de la Airef, que prevé que al mismo tiempo aumente la participación de los mayores de 60 años en el mercado laboral.