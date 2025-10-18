Torres reivindica su gestión en el BBVA y rechaza dimitir tras el fiasco de la opa

Publicado por Lucas Irigoyen / Olatz Hernández Bilbao / Bruselas Creado: Actualizado:

El presidente de BBVA, Carlos Torres, fue categórico ayer, apenas doce horas después de que se conociera el fracaso de su opa sobre el Sabadell: «No es motivo para dimitir». Lo señaló en una rueda de prensa en la que analizó la situación tras el rechazo de la propuesta por los accionistas del Sabadell —solo la aceptaron un 25%-. Torres precisó que se siente «plenamente respaldado por el consejo de administración y la junta de accionistas» del banco. Además, el máximo dirigente de la entidad vasca recordó que todas las decisiones del proceso sobre la opa iniciada en mayo de 2024 se han tomado con la unanimidad del consejo de administración del banco y el respaldo del 97% de los propietarios de la entidad recogido en la junta de accionistas.

El presidente de BBVA, manteniendo el tono impecable y las formas de que ha hecho gala durante todo el proceso, dio la cara en un día complicado en el que reconoció que el resultado «no era el que esperábamos». Aun así, explicó, «asumimos la decisión de los accionistas del Sabadell» y confirmó que en la tarde del jueves llamó al presidente del Sabadell, Josep Oliu, para felicitarle y «desearle lo mejor». Torres, eso sí, prefirió no hablar de fracaso, sino de «oportunidad perdida» porque «nos hubiera encantado que hubiera ocurrido», ya que se trataba de una operación con «claro sentido estratégico y financiero» y que era «buena» para accionistas, clientes y empleados de ambas entidades. Para ello, volvió a insistir, presentamos «la mejor oferta posible», pero también recordó que había límites y «no se trataba de hacer la operación a cualquier precio».

Por todo ello, aseguró, a pesar del gran esfuerzo estratégico, millonarias campañas de publicidad y la contratación de asesores legales y financieros, que tanto su continuidad, como la del consejero delegado de la entidad, Onur Genç, «para nada» dependían del resultado. El mercado había venido especulando con la relación directa de ambos destinos dada la implicación personal de Torres en el proceso y más después del fallido intento de 2020.

El presidente cuenta con unos sólidos resultados en el banco y se refirió a ellos para señalar el modo en «que se tiene que juzgar». Por eso reivindicó la rentabilidad de BBVA medida por el índice ROTE —que la pondera por activos— y que supera el 20%, la más alta de Europa. Además, recordó el plan estratégico hasta 2028 presentado este 31 de julio. Una guía que, en solitario, augura a BBVA unas ganancias de 48.000 millones con las que retribuirá a sus accionistas con 36.000 millones. En esa línea, el consejo de administración de la entidad acordó este jueves acelerar la retribución al accionista reactivando el programa de recompra de acciones de 1.000 millones el 31 de octubre, que había quedado suspendido a la espera de finalizar la opa. El 7 de noviembre realizará también un pago histórico de dividendos de 1.800 millones, 32 céntimos por acción. Por último, una recompra adicional de acciones que se activará tras recibir la autorización del Banco Central Europeo (BCE).

Sobre las causas del fracaso de la opa, Torres reconoció la influencia de su prolongación o de las opiniones contrarias del consejo de Banco Sabadell. Sobre estos mensajes, también admitió la influencia de la expectativa «infundada» de una segunda opa. «Puede que haya accionistas que hayan descansado en esa opción y que se hayan quedado ahora sin la primera y sin la segunda», confesó. Pero «da igual la causa», concluyó, porque «no tiene sentido mirar hacia atrás».

El presidente de BBVA advirtió también de la necesidad de un «refresco» a la «ley de opas» porque «hemos visto que determinados artículos no son suficientemente claros». Especialmente lo señaló respecto a los fondos indexados, donde ha habido un respaldo inferior al previsto. Estos actúan tratando de predecir el resultado de la opa para mantener en su cartera una muestra representativa del Ibex. Por ello planteó fórmulas que les permitan «reposicionarse» a lo largo de la operación.

La Comisión Europea anunció ayer que mantendrá abierto el procedimiento de infracción contra España, que inició al considerar que el Gobierno se habría extralimitado al imponer más condiciones a la operación del BBVA sobre el Sabadell, como fijar plazo mínimo de tres años para la fusión de las dos entidades.

El Ejecutivo comunitario mantendrá la investigación a pesar de la opa fallida, al considerar que el país ha vulnerado tres normativas europeas: la legislación relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la UE sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento. En concreto, la Comisión pide a España cambiar las tres normas nacionales que dan poder al Ejecutivo para obstaculizar este tipo de operaciones más allá del "interés general" en el que se ha escudado el Gobierno en esta ocasión. De no hacerlo, el caso podría elevarse en última instancia a la Justicia europea; es decir, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

A finales de junio, la comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, María Luisa Albuquerque, ya advirtió de que el Gobierno español no debía interferir en operaciones como la del BBVA sobre el Banco Sabadell y aseguró que el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia son "los únicos organismos" que se pueden pronunciar en este tipo de transacciones.

Las reglas son muy claras: para entidades grandes tenemos al BCE, que indica si la operación es adecuada o no; y después tenemos a las autoridades de Competencia, que pueden expresar sus preocupaciones", afirmó en el evento Fórum Europa, en Bruselas. Este viernes, Carlos Cuerpo, afirmó que el Gobierno sigue en contacto con la Comisión Europea para "defender" su actuación en la ya fracasada operación.

Desde Washington, el ministro de Economía destacó que la opa tiene un resultado positivo en cuanto al precedente que ha sentado con respecto a la capacidad de este tipo de operaciones de generar valor para los accionistas y poder hacerlo protegiendo a la vez los intereses generales."Hemos visto que tras las condiciones impuestas por el Gobierno para proteger ese interés general, BBVA siguió adelante con esta operación, con lo cual queda claro que en ningún momento se ha impedido el desarrollo de la misma" defendió el responsable económico del Gobierno.