La Seguridad Social suma 230.000 afiliados en la primera quincena de octubre

El empleo mantiene el ritmo de crecimiento en la primera quincena de octubre. La serie diaria ha alcanzado a 15 de octubre los

21.852.381 afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 229.812 ocupados desde finales de septiembre. Una cifra que se ha mantenido casi inalterable durante los primeros quince días de este mes, a excepción del día 3. Desde que comenzó el año, se han contabilizado 651.255 afiliados más a la Seguridad Social.

Por su parte, si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, el número de afiliados a la Seguridad Social, ha aumentado en 74.582 en las dos últimas quincenas. Son ya 21.769.644 afiliados en términos desestacionalizados.

En el último año, la afiliación ha crecido en 494.312 ocupados. Desde los niveles previos a la reforma laboral, diciembre de 2021, el incremento es de 1.961.044 afiliados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto en valor estas cifras: “Más empleo y de mayor calidad también en octubre, un mes en el que vemos de nuevo un gran vigor en el aumento de la afiliación, tras un septiembre excepcional”.