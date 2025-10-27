Caja Rural de Zamora inicia una campaña nacional para apoyar la recuperación de León y Zamora tras los incendios estivales

Caja Rural de Zamora emprende una campaña nacional para apoyar la recuperación de las provincias de León y Zamora tras los incendios del pasado verano.

Caja Rural de Zamora pone en marcha una campaña nacional y regional para apoyar la recuperación de las provincias de León y Zamora tras los graves incendios registrados el pasado verano.

La campaña institucional de comunicación, que lleva el lema ‘León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas’ y que se difundirá en televisión, radio y medios digitales de ámbito nacional nacional y regional, pretende “reconocer el esfuerzo, la resiliencia y el valor de los habitantes” de ambas provincias.

“Visibilizar la riqueza humana y natural del territorio e impulsar su recuperación social, económica y medioambiental, reafirmando el compromiso histórico de la entidad con su sociedad”, indicaron fuentes de la cooperativa de crédito.

Durante el verano 2025, las provincias de Zamora y León fueron castigadas por una oleada de incendios forestales que arrasaron amplias zonas de monte, pastos y ecosistemas naturales.

El incendio de Molezuelas de La Carballeda, que empezó en Zamora y llegó hasta León, es ya uno de los más devastadores en España, con más de 31.500 hectáreas afectadas y una velocidad de propagación que llegó a 4.000 hectáreas por hora.

En la provincia de León, especialmente en El Bierzo, los incendios provocaron evacuaciones, daños al patrimonio forestal y la pérdida de tres personas, que fallecieron en trabajos de extinción o desbroce.

“Ante esta realidad, Caja Rural de Zamora ha decidido dar un paso adelante para poner en valor las comarcas damnificadas, contribuir a su recuperación y recordar que estos territorios cuentan con un potencial vivo”, apuntaron las mismas fuentes.

“Bajo un mensaje de esperanza y unión, la entidad lanza una campaña de comunicación a nivel nacional y regional, que resalta los valores que definen a esta tierra: la solidaridad, el esfuerzo y el arraigo. La campaña pretende transmitir el mensaje de que la vida vuelve, el campo renace y las personas siguen adelante”, subrayaron.

Los audiovisuales de la campaña “invitan a redescubrir estos territorios y a contribuir a su revitalización” a través del turismo y el contacto con su entorno natural y patrimonial. “Zamora y León tienen mucho que ofrecer: gastronomía que enriquece, paisajes que enamoran y pueblos llenos de historia”, destacaron.

Banca cooperativa

“Caja Rural de Zamora ha demostrado que la banca cooperativa puede ser una herramienta útil y humana al servicio del territorio, contribuyendo al bienestar de las familias y al progreso de los territorios donde actúa. Seguimos fieles a nuestra esencia: estar cerca de las personas y del territorio”, señaló el director general de la Caja, Cipriano García.

“Nacimos aquí, compartimos sus desafíos y trabajamos cada día por su futuro. Nuestro compromiso es acompañar a León y Zamora en su reconstrucción y contribuir a que estas provincias sigan siendo ejemplo de esfuerzo, identidad y esperanza”, precisó.

Caja Rural de Zamora mantiene un nivel de expansión “sostenido, siempre desde la prudenca y la vocación de servicio”, según puntualizó García Rodríguez.

La cooperativa de crédito contabiliza 113 puntos de atención al cliente, distribuidos entre las provincias de Zamora, León, Valladolid, Madrid y Orense.