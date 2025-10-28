La guerra arancelaria restará hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año

Publicado por AGENCIAS Madrid Creado: Actualizado:

Los aranceles impuestos por Donald Trump al mundo ya está generando recortes en las distintas economías. Y aunque en España el impacto será más limitado que en otros países europeos por la menor exposición de nuestras exportaciones (solo el 4,7% del total), el agujero también se notará en el crecimiento. Según los últimos cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de la CEOE, el impacto de los aranceles del 15% en España será de entre una y dos décimas de PIB este año, y hasta cuatro décimas en 2026. En millones este recorte se traduce en unos 3.000 millones de euros este año, y hasta 6.000 millones el que viene. En total, casi 10.000 millones de euros de impacto en solo dos años para la economía española. «Los peores efectos pueden manifestarse en los sectores más integrados en las cadenas de valor comerciales con EE UU, como son el farmacéutico, la metalurgia, la industria auxiliar de construcción, la química y la fabricación de maquinaria y bienes de equipo», indicó el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación del informe ‘La incidencia en la economía española de las subidas arancelarias’ este lunes en Madrid. Hasta ahora los cálculos más detallados los había hecho la Cámara de Comercio de España, quien cifró en 2.375 millones de euros el impacto de los aranceles, al provocar la caída de entre el 7% y el 13% de las ventas al exterior. Por su parte, el IEE indica que, más allá de las grandes cifras, será importante analizar cómo evoluciona la guerra arancelaria, ya que en un contexto de tanta incertidumbre global y la depreciación del dólar frente al euro, las inversiones de EE UU en España están comenzando a resentirse. Por todo ello, el IEE considera que la política económica europea y española debe de dar una adecuada respuestaa este nuevo entorno.