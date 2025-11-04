Las familias se endeudan al mayor nivel de la historia para poder pagar sus gastos

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Los hogares españoles tiran del crédito al consumo para hacer frente al elevado coste de vida que, pese a la moderación de la inflación, sigue golpeando el bolsillo de las familias. Tras un repunte de más del 10% —el mayor en el segmento desde febrero de 2020-, el saldo vivo de este tipo de préstamos superó en septiembre los 110.000 millones de euros por primera vez en la historia, tras meses de crecimiento en los que ya se había batido el anterior récord de la crisis financiera. Justo antes de la caída de Lehman Brothers —en un momento en el que las entidades eran mucho más laxas en sus condiciones para prestar que ahora-, el crédito al consumo se movía en torno a los 109.045 millones, según las estadísticas del Banco de España.

Hay que tener en cuenta que el endeudamiento de los hogares se mantiene en niveles históricamente bajos en términos relativos respecto al PIB, al situarse en el 44% en el segundo trimestre de 2025, frente al 45,4% de junio de 2024. Es más, según apuntan fuentes de Asnef, el repunte del crédito al consumo de septiembre «responde al dinamismo estacional del gasto de los hogares y a la confianza del consumidor en su capacidad de pago, que se ve impulsada por la estabilidad del empleo, el crecimiento moderado de la economía y la tendencia de los tipos de interés». «Se trata de un crecimiento sano, sustentado por las entidades reguladas que garantizan la aplicación de criterios de concesión adecuados a la normativa vigente", insisten.

En todo caso, la subida a doble dígito del noveno mes del año llama la atención. Se trata de un periodo en el que los hogares deben afrontar la vuelta al cole —para muchos, la verdadera 'cuesta de enero'— y los bancos abren el grifo para financiar la compra de bienes duraderos, donde se incluyen artículos como los coches o los electrodomésticos. Pero también para cuadrar el presupuesto familiar mensual, en un momento en el que, aunque las rentas han subido, la vivienda o la alimentación se comen buena parte de las mismas. Vacaciones y formación Un reciente estudio de Asnef apunta a que los productos más financiados son los electrodomésticos (41%), seguidos de los electrónicos (34%), que requieren de menor cuantía y se pueden devolver con rapidez. Pero la asociación llama la atención sobre otra situación: el auge del crédito para financiar la educación y la formación, que ya copa un 10%.

Muchos tiran de crédito al consumo para otros fines, como los viajes o las vacaciones de verano, aprovechando la rebaja aplicada por los bancos en un entorno de menores tipos de interés. En septiembre, el interés medio de los nuevos préstamos al consumo (sin incluir comisiones) se situó en el 6,86%, el más bajo del año y también desde julio de 2022. Estos préstamos son más caros que otros y suelen traer aparejado mayor riesgo, pues las familias siempre priorizarán el pago de, por ejemplo, la hipoteca. Sin embargo, los bancos mantienen la morosidad a raya, otro indicador de que los niveles de endeudamiento actuales son perfectamente asumibles. Eso sí, ya hay voces que advierten del riesgo de recurrir al crédito para fines que realmente no se necesitan y que, en algunos casos, sí pueden elevar el riesgo de caer en sobreendeudamiento. «El crédito debe utilizarse para inversiones o necesidades puntuales, no para mantener el nivel de vida", indican los expertos de la firma Bravo España, especializada en gestión de deuda. «Financiar gastos corrientes genera una espiral que reduce la capacidad de ahorro y aumenta el riesgo de sobreendeudamiento", añaden.